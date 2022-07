Tre av hans låtar tas bort

Michael Jackson dog år 2009.

Men året efter kom det

ett album som heter Michael

med tio låtar.

Det var låtar som Michael Jackson

hade gjort innan han dog.

Men det har länge varit rykten

om att det inte är Michael Jackson

som sjunger på tre av låtarna.

Bland annat har flera

personer i hans familj

undrat om det verkligen

är han som sjunger.

Nu har skivbolaget Sony

tagit bort de tre låtarna.

Det går inte längre

att lyssna på låtarna

på sajter som Spotify.

Låtarna heter Breaking news,

Monster och Keep your head up.

De andra sju låtarna

på albumet Michael

går fortfarande att lyssna på.

Skivbolaget säger

att de tar bort låtarna

för att få slut på ryktena.

Men bolaget säger att det

verkligen är Michael Jackson

som sjunger på låtarna.

8 SIDOR/TT