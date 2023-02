De gick till finalen

I lördags var

Melodifestivalen i Malmö.

Det var den fjärde och sista delen.

Som vanligt skulle tittarna

rösta på sina favoriter.

Loreen blev klar

för finalen först.

Hon sjöng låten Tattoo.

Den andra artisten

som gick till final

var gruppen Smash Into Pieces.

Deras låt heter Six feet under.

Två artister fick en ny chans.

De får vara med i semifinalen.

Det är Kiana och Mariette.

När Loreen sjöng sin låt

hände något ovanligt.

En person sprang upp

på scenen med en skylt.

Det var för att protestera

för klimatet.

Musiken stängdes av.

Vakter kom och

tog bort personen.

Sedan fick Loreen

sjunga sin låt från början.

Carola var gäst i programmet

och sjöng delar av Främling, Evighet

och Fångad av en stormvind.

På lördag är det semifinal

i Melodifestivalen.

Den är i Örnsköldsvik.

