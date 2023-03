Final i Melodifestivalen

Melodifestivalen är populär.

Över tre miljoner människor

såg finalen på tv förra året.

Då vann Cornelia Jakobs.

På lördag är det dags för årets final.

Den är på Friends arena

i Solna nära Stockholm.

Du kan se finalen

på SVT1 klockan 20.00.

Tolv artister är med.

Martin Hanberg på 8 Sidor

har lyssnat på artisternas låter.

Så här tycker han.

1. Jon Henrik, Arc North och Adam Woods – Where you are

Jon Henrik ser gladare ut än på länge

och har mycket energi.

En låt som det kan gå bra för.

2. Tone Sekelius – Rhythm of my show

Förra året sjöng Tone en schlager,

i år har hon en coolare låt.

Men är svårt att höra vad hon sjunger.

3. Mariette – One day

Mariette ser tuff ut,

men låten är snäll, nästan mesig.

Men den är ganska bra ändå.

4. Marcus och Martinus – Air

Låten jag gillar mest.

Men det skulle kännas konstigt

om två norska kändisar vann

och fick sjunga för Sverige i Eurovision.

5. Panetoz – On my way

Fem glada killar från Jordbro.

Deras glädje smittar av sig.

Titeln är på engelska,

resten av låtens text är på svenska.

6. Maria Sur – Never give up

Maria Sur har flytt från kriget i Ukraina.

Hon sjunger en lugn låt

med en refräng som fastnar.

7. Smash Into Pieces – Six feet under

Roligt med en låt som är

annorlunda jämfört med resten.

Det är hårdrock.

8. Kiana – Where did you go

Kiana är yngst i finalen, 16 år.

Hon gör ett bra jobb,

men låten är ganska tjatig.

9. Nordman – Släpp alla sorger

Kul med folkmusik.

Men konstigt med så sorglig melodi

och otäck film på scenen,

när texten är glad.

10. Loreen – Tattoo

Många tror att Loreen

kommer vinna årets final.

Det är en bra låt och hon sjunger bra,

men det är alldeles för allvarligt.

11. Theoz – Mer av dig

Det är skönt med en låt

som bara är glad och poppig.

Så är Theoz låt.

12. Paul Rey – Royals

Paul Rey sjunger en proffsig låt.

Men den är inte speciell.

Den låter som många andra låtar.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Vilken låt gillar du mest?

Och vilken låt vinner?

Skriv gärna en kommentar.