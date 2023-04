Låten låter som Drake

Just nu är det många

som pratar om

artificiell intelligens, AI.

AI är när datorer

har olika program

som kan göra saker

nästan likadant

som människor.

Nu börjar det komma musik

som är gjord med hjälp av AI.

Någon som kallar sig för Ghostwriter

har gjort en låt som heter

Heart on my sleeve.

Låten finns på internet.

Det låter som att artisterna

Drake och The Weeknd

sjunger på låten.

Men det gör de inte.

Det är någon som har gjort låten

med hjälp av en dator.

Nu undrar många

vem det är som har gjort låten.

Och varför någon har gjort låten.

Många undrar också

om det kan vara ett brott

att göra en sådan låt.

De riktiga artisterna

Drake och The Weeknd

har jobbat mycket ihop.

Båda kommer från

staden Toronto i Kanada.

Drake och The Weeknd

har ännu inte sagt

vad de tycker om låten

Heart on my sleeve.

På tisdagen togs låten bort

från sajterna Spotify,

Youtube och Tiktok.

