Tina Turner är död

Den amerikanska sångerskan

Tina Turner dog i onsdags.

Hon hade varit sjuk ett tag.

Hon blev 83 år.

Tina Turner dog i Schweiz

där hon bott i många år.

Hon föddes i USA.

Hennes första låtar

kom på 1960-talet.

Då gjorde hon musik

med sin man Ike Turner.

Tina Turner föddes med

namnet Anna Mae Bullock.

Det var Ike Turner

som började kalla henne Tina.

Senare berättade Tina

att Ike hade varit

våldsam mot henne

när de var tillsammans.

De skilde sig på 1970-talet.

Men Tina fortsatte

att göra egen musik.

Tina Turner

sjöng rock och soul.

Några av hennes mest

kända låtar är The best,

What’s love got to do with it,

Private dancer, Goldeneye

och Proud Mary.

– Tina Turner gjorde att många

fler kvinnor kunde komma fram

och göra rock, både svarta

kvinnor och vita kvinnor.

Det skriver artisten

Gloria Gaynor på sajten Twitter.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR