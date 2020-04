Artister kämpade mot viruset

Fler kända artister

hade en konsert i helgen.

De spelade och sjöng i sina hem.

Vi kunde se konserten på internet.

Konserten heter

One world: Together at home,

En värld, tillsammans hemma.

Under konserten gav

många företag mycket pengar

till konserten.

Ungefär 1,3 miljarder

samlades in.

Pengarna ska gå till dem

som jobbar med viruset corona

i sjukvården.

Lady Gaga, Celine Dion,

Stevie Wonder,

Paul McCartney

och Rolling Stones

är några artister som var med.

Vi kan fortfarande se konserten.

Det var bland annat

WHO, världens organisation för hälsa,

som ordnade den.

Här är konserten