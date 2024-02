Hon tävlar i Mello

Tävling 1 i Malmö den 3 februari

1. Adam Woods med låten Supernatural

2. Samir och Viktor med låten Hela världen väntar

3. Melina Borglowe med låten Min melodi

4. Elisa Lindström med låten Forever yours

5. Lisa Ajax med låten Awful liar

6. Smash Into Pieces med låten Heroes are calling

Tävling 2 i Göteborg den 10 februari

1. Maria Sur med låten When I’m gone

2. Engmans Kapell med låten Norrland

3. Dear Sara med låten The silence after you

4. C-Joe med låten Ahumma

5. Liamoo med låten Dragon

6. Fröken Snusk med låten Unga och fria

Tävling 3 i Växjö den 17 februari

1. Jacqline med låten Effortless

2. Clara Klingenström med låten Aldrig mer

3. Kim Cesarion med låten Take my breath away

4. Klaudy med låten För dig

5. Gunilla Persson med låten I won’t shake (La La Gunilla)

6. Cazzi Opeia med låten Give my heart a break

Tävling 4 i Eskilstuna den 24 februari

1. Albin Tingwall med låten Done getting over you

2. Lia Larsson med låten 30 km/h

3. Dotter med låten It’s not easy to write a love song

4. Scarlet med låten Circus X

5. Lasse Stefanz med låten En sång om sommaren

6. Danny Saucedo med låten Happy that you found me

Tävling 5 i Karlstad den 2 mars

1. Marcus och Martinus med låten Unforgettable

2. Chelsea Muco med låten Controlla

3. Jay Smith med låten Back to my roots

4. Elecktra med låten Banne maj

5. Annika Wickihalder med låten Light

6. Medina med låten Que sera