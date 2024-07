Hon gör dataspel

I staden Skövde

finns det flera företag

som gör spel till datorer.

Några av spelen

har blivit stora succéer.

Flera miljoner människor

i världen har köpt spelen.

Ett av de mest kända spelen

handlar om vikingar.

Det heter Valheim.

Ett annat populärt spel

handlar om vampyrer

och heter V rising.

Att företagen finns i Skövde

beror på en särskild skola.

I över 20 år har Skövde

haft utbildningar för folk

som vill lära sig att göra dataspel.

Flera hundra studenter

utbildar sig där varje år.

Många av dem får sedan

som jobb att göra dataspel.

En del får jobb i företag

och andra startar egna företag.

Nora Mattsson bor i Skövde

och jobbar med att göra spel.

Just nu gör hon ett läskigt spel

tillsammans med fyra andra personer.

Spelet heter Find or be found,

Hitta eller hittas.

Nora Mattsson

jobbar med att göra

spelet samtidigt som

hon går sin utbildning.

– Vi har jobbat med

spelet i nästan ett år.

Nu hoppas vi att

vi snart blir klara,

säger Nora Mattsson.

8 SIDOR/TT