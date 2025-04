Billie Eilish spelar i Sverige

Billie Eilish är en känd artist

från USA.

Nu kommer Billie Eilish

till Sverige.

Hon ska göra två konserter

i Stockholm.

Konserterna är

den 23 och 24 april

på Avicii arena.

Billie Eilish var bara 14 år

när hennes låt Ocean eyes

blev populär.

Hennes bror Finneas O’Connel

skrev låten.

De jobbar fortfarande ihop.

Musiken är pop.

Låtarna handlar ofta

om sorgliga saker.

Det var sex år sedan

Billie Eilish var i Sverige.

Då var hon 17 år.

Nu är hon 23 år.

Det finns knappt

några biljetter kvar

till någon av konserterna.

Några andra kända låtar

av Billie Eilish är

Bad guy, Birds of a feather

och Happier than ever.

