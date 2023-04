Kändisarna har ett lag

Det är vanligt

att rika personer

äger olika lag i sport.

Men laget Wrexham

i Storbritannien

har två rika ägare

som är lite ovanliga.

De är kända skådespelare.

Det är Ryan Reynolds från Kanada

och Rob McElhenney från USA.

Ryan Reynolds

har bland annat varit med

i filmerna om Deadpool.

Rob McElhenney

har bland annat

varit med i tv-serien

It’s always sunny

in Philadelphia.

Det var för tre år sedan

som de två männen

tog över laget Wrexham.

– Vi älskar sport.

Och vi älskar alla berättelser

som finns i sport,

har Ryan Reynolds sagt.

Laget har funnits sedan år 1864.

Det kommer från staden Wrexham

i området Wales i Storbritannien.

De nya ägarna har fixat

mycket pengar till Wrexham.

Nu går det bättre för laget.

De har precis lyckats

ta sig upp till den fjärde

ligan i Storbritannien.

Det finns en serie om laget

på kanalen Disney plus.

Serien heter Welcome to Wrexham.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR