WHO hyllar Sverige

Sverige har fått kritik

under krisen med corona.

Många tycker att Sverige

gör för lite för att stoppa viruset.



Men ledare

i organisationen WHO

håller inte med.

De tycker att Sverige

har en bra plan.



– Viruset kommer att

finnas kvar under en lång tid.

Då måste vi ha en plan

som håller länge.



Det säger Michael Ryan i WHO.

Han menar att det kan vara

bättre med råd som folk

kan leva efter länge.

I stället för att stänga allt.



– Jag tror att vi har

mycket att lära av Sverige.

De har en tydlig politik

och litar på att folk

vill göra sitt bästa,

fortsätter Michael Ryan.



WHO är världens

organisation för hälsa.

Det är en del av FN,

Förenta Nationerna.

8 SIDOR/TT