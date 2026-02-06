Sverige
Människor får varm mat i Ukrainas huvudstad Kiev. Foto: AP/TT
Benjamin Dousa är regeringens minister för hjälp till andra länder. Foto: Lars Schröder/TT
Sverige ger miljard till Ukraina
Ryssland har bombat
sönder mycket i Ukraina.
Många människor har
inte el och värme.
Samtidigt är det
mycket kallt väder.
Nu ger Sverige
en miljard kronor
till Ukraina.
Pengarna ska vara till
maskiner för värme och el.
– Ryssland har
förstört en stor del
av Ukrainas energi.
Folk har det mycket svårt.
Det säger Benjamin Dousa
som är minister
i Sveriges regering.
Kriget i Ukraina
har hållit på i fyra år.
Det har varit många möten
för att få slut på kriget.
På torsdagen slutade
ett möte mellan Ryssland
och Ukraina i Abu Dhabi.
USA var också med på mötet.
Länderna kom överens
om att släppa soldater
som de tagit till fånga.
Men de kom inte
överens om fred.
Ryssland säger att
de kommer att fortsätta
kriga tills de får som de vill.
De vill bland annat ha
området Donbass i Ukraina.
Ukraina säger
nej till det.
8 SIDOR/TT
6 februari 2026
lak sverige kunde ge dessa pengar till gaza de behöver mycke mer
I Sverige måste kommunerna spåra pengar, gamla människor i äldreboenden få inte längre äta kött (8 sidor skrev om det) och många bidrag för fattiga minskas eller tas bort, men regeringen kan ge 1 miljard kronor till Ukraina??!! Selensky kräver och kräver, han måste äntligen vara beredd för fred, Sverige behöver pengarna för sig själv!!