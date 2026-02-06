Sverige ger miljard till Ukraina

Ryssland har bombat

sönder mycket i Ukraina.

Många människor har

inte el och värme.

Samtidigt är det

mycket kallt väder.

Nu ger Sverige

en miljard kronor

till Ukraina.

Pengarna ska vara till

maskiner för värme och el.

– Ryssland har

förstört en stor del

av Ukrainas energi.

Folk har det mycket svårt.

Det säger Benjamin Dousa

som är minister

i Sveriges regering.

Kriget i Ukraina

har hållit på i fyra år.

Det har varit många möten

för att få slut på kriget.

På torsdagen slutade

ett möte mellan Ryssland

och Ukraina i Abu Dhabi.

USA var också med på mötet.

Länderna kom överens

om att släppa soldater

som de tagit till fånga.

Men de kom inte

överens om fred.

Ryssland säger att

de kommer att fortsätta

kriga tills de får som de vill.

De vill bland annat ha

området Donbass i Ukraina.

Ukraina säger

nej till det.

