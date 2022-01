IS ger upp vid fängelse

Förra veckan var det en

attack mot ett fängelse

i staden al-Hasakah i Syrien.

Det var terrorister från gruppen IS

som gjorde attacken.

De hade vapen med sig

och tog sig in i fängelset.

De ville befria fångar från IS

som satt i fängelset.

I flera dagar har det sedan

varit strider mellan terroristerna

och kurdiska soldater.

Det har varit strider

både i fängelset

och utanför fängelset.

Men nu börjar terroristerna

att ge upp. Flera hundra

av dem har gjort det.

Ungefär två hundra personer

ska ha dött i striderna.

