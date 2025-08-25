De stannar i riksdagen

Det är bråk om politikerna

Daniel Riazat och

Lorena Delgado Varas.

De jobbar i riksdagen

för Vänsterpartiet.

Nu får de inte längre

vara med i Vänsterpartiet.

De säger gruppen som styr

Vänsterpartiet.

Delgado Varas är anklagad

för att ha spridit hat mot judar.

Riazat är anklagad för

att ha betett sig dåligt.

Vänsterpartiet vill också

att de ska lämna sina platser

i riksdagen.

Riazat och Delgado Varas

säger nu att de ska sluta i partiet.

Men de tänker inte sluta

i riksdagen.

Politiker som slutar

i sitt parti

måste inte sluta i riksdagen.

De kan fortsätta i riksdagen

fram till nästa val.

De som gör det kallas

för politisk vilde

eller partilös.

Det finns redan två andra

politiska vildar i riksdagen.

Det är Elsa Widding

som slutat i Sverigedemokraterna

och Jamal el Haj som slutat

i Socialdemokraterna.

