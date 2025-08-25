Alla Väljare

De pratar på en presskonferens.

Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat. Foto: Oscar Olsson/TT

De stannar i riksdagen

Det är bråk om politikerna
Daniel Riazat och
Lorena Delgado Varas.
De jobbar i riksdagen
för Vänsterpartiet.

Nu får de inte längre
vara med i Vänsterpartiet.
De säger gruppen som styr
Vänsterpartiet.

Delgado Varas är anklagad
för att ha spridit hat mot judar.
Riazat är anklagad för
att ha betett sig dåligt.

Vänsterpartiet vill också
att de ska lämna sina platser
i riksdagen.

Riazat och Delgado Varas
säger nu att de ska sluta i partiet.
Men de tänker inte sluta
i riksdagen.

Politiker som slutar
i sitt parti
måste inte sluta i riksdagen.
De kan fortsätta i riksdagen
fram till nästa val.

De som gör det kallas
för politisk vilde
eller partilös.

Det finns redan två andra
politiska vildar i riksdagen.
Det är Elsa Widding
som slutat i Sverigedemokraterna
och Jamal el Haj som slutat
i Socialdemokraterna.

8 SIDOR

25 augusti 2025

