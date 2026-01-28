Hon pratar om valet

I höst är det val

till Sveriges riksdag.

Folket ska rösta.

Elisabeth Thand Ringqvist

är ledare för Centerpartiet.

Nu pratar hon om vad

som kan hända efter valet.

Hon säger att hon inte

vill ha en regering

där Vänsterpartiet är med.

Hon säger också

att Centerpartiet inte

vill jobba ihop med

Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet svarar.

De vill vara med

i regeringen efter valet.

De kan jobba ihop

med Centerpartiet.

Det säger Ida Gabrielsson

i Vänsterpartiet.

I dag är regeringen

Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

De samarbetar med

Sverigedemokraterna.

