Alla Väljare
Elisabeth Thand Ringqvist är ledare för Centerpartiet. Foto: Anders Wiklund/TT
Ida Gabrielsson i Vänsterpartiet. Foto: Lars Schröder/TT
Hon pratar om valet
I höst är det val
till Sveriges riksdag.
Folket ska rösta.
Elisabeth Thand Ringqvist
är ledare för Centerpartiet.
Nu pratar hon om vad
som kan hända efter valet.
Hon säger att hon inte
vill ha en regering
där Vänsterpartiet är med.
Hon säger också
att Centerpartiet inte
vill jobba ihop med
Sverigedemokraterna.
Vänsterpartiet svarar.
De vill vara med
i regeringen efter valet.
De kan jobba ihop
med Centerpartiet.
Det säger Ida Gabrielsson
i Vänsterpartiet.
I dag är regeringen
Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
De samarbetar med
Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
28 januari 2026
I så fall avgör folket de kommande valen med sin röst; det finns interna partistrider med fler partipolitiska projekt än med projekt som folket behöver mest.