Alla Väljare
Annika Hirvonen i Miljöpartiet, Niels Paarup-Petersen i Centerpartiet och Tony Haddou i Vänsterpartiet vill stoppa utvisningar. Foton: TT och pressbild
De vill stoppa utvisningar
Flera tonåringar
har blivit tvingade att lämna
sina familjer i Sverige
de senaste åren.
Det beror på att regler
för invandrare ändrades år 2023.
Regeringen, Sverigedemokraterna
och Socialdemokraterna
röstade ja till de nya reglerna.
En tonåring kan bli tvingad
att lämna Sverige
när den fyller 18 år.
Den kan bli utvisad.
Även om 18-åringens
familj bor i Sverige.
Flera tidningar har skrivit
om tonåringar som blivit tvingade
att lämna Sverige.
Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Centerpartiet är kritiska.
De har skrivit ett nytt förslag
till riksdagen.
De vill ändra i lagen
från 18 år till 21 år.
– Socialdemokraterna
måste säga ja till vårt förslag.
Annars är de dumma i huvudet.
Det säger Niels Paarup-Pedersen
i Centerpartiet.
Socialdemokraterna
säger att de inte stöttar förslaget.
– Regeringens minister
ska undersöka om det går
att göra något för den här gruppen unga.
Om regeringen lägger
fram ett sådant förslag
är Socialdemokraterna
beredda att samarbeta om det.
Det skriver socialdemokraten
Ida Karkiainen.
Ett förslag kan bara bli verklighet
om det får tillräckligt
många röster i riksdagen.
8 SIDOR/TT
4 februari 2026
