De vill stoppa utvisningar

Flera tonåringar

har blivit tvingade att lämna

sina familjer i Sverige

de senaste åren.

Det beror på att regler

för invandrare ändrades år 2023.

Regeringen, Sverigedemokraterna

och Socialdemokraterna

röstade ja till de nya reglerna.

En tonåring kan bli tvingad

att lämna Sverige

när den fyller 18 år.

Den kan bli utvisad.

Även om 18-åringens

familj bor i Sverige.

Flera tidningar har skrivit

om tonåringar som blivit tvingade

att lämna Sverige.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet

och Centerpartiet är kritiska.

De har skrivit ett nytt förslag

till riksdagen.

De vill ändra i lagen

från 18 år till 21 år.

– Socialdemokraterna

måste säga ja till vårt förslag.

Annars är de dumma i huvudet.

Det säger Niels Paarup-Pedersen

i Centerpartiet.

Socialdemokraterna

säger att de inte stöttar förslaget.

– Regeringens minister

ska undersöka om det går

att göra något för den här gruppen unga.

Om regeringen lägger

fram ett sådant förslag

är Socialdemokraterna

beredda att samarbeta om det.

Det skriver socialdemokraten

Ida Karkiainen.

Ett förslag kan bara bli verklighet

om det får tillräckligt

många röster i riksdagen.

8 SIDOR/TT