De talar. Deras partiers loggor syns bakom dem.

Magdalena Andersson i Socialdemokraterna och Nooshi Dadgostar i Vänsterpartiet. Foton: Olsson/Fritzon/TT

De talar den 1 maj

Fredagen den 1 maj
är det arbetarnas dag
i många länder.

Människor samlas
och protesterar mot saker
som de vill ändra på
i sitt jobb, i sitt land
eller i världen.

Människor har protesterat
den 1 maj i över 100 år.

Politiker och ledare
från arbetarnas fackförbund
brukar hålla tal.

Socialdemokraternas
ledare Magdalena Andersson
håller tal vid Norra Bantorget
i Stockholm.

Vänsterpartiets ledare
Nooshi Dadgostar talar
på Medborgarplatsen
i Stockholm.

Folk och politiker
samlas också
i flera andra städer.
Till exempel i

• Göteborg
• Malmö
• Uppsala
• Örebro
• Linköping
• Västerås
• Helsingborg
• Norrköping
• Jönköping
• Umeå

Många människor
är lediga den 1 maj.
Det är en röd dag
i almanackan.

Den 1 maj

  • Den första maj är arbetarnas dag.
  • Dagen firas i många länder.
  • Människor samlas för att protestera
    mot saker som de vill ändra på.
    Det har människor gjort i över 100 år.
  • Från början handlade protesterna
    om rätten att bara arbeta
    åtta timmar om dagen.
  • Nu för tiden är det inte längre
    lika många som är med
    och protesterar.
  • Sedan år 1938 är första maj
    en helgdag i Sverige.
    Många är lediga från sina jobb.
Människor står med skyltar. På första maj protesterar folk. De har skyltar som visar vad de vill ändra på. Foto: Magnus Lejhall/TT

30 april 2026

