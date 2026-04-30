Magdalena Andersson i Socialdemokraterna och Nooshi Dadgostar i Vänsterpartiet. Foton: Olsson/Fritzon/TT
De talar den 1 maj
Fredagen den 1 maj
är det arbetarnas dag
i många länder.
Människor samlas
och protesterar mot saker
som de vill ändra på
i sitt jobb, i sitt land
eller i världen.
Människor har protesterat
den 1 maj i över 100 år.
Politiker och ledare
från arbetarnas fackförbund
brukar hålla tal.
Socialdemokraternas
ledare Magdalena Andersson
håller tal vid Norra Bantorget
i Stockholm.
Vänsterpartiets ledare
Nooshi Dadgostar talar
på Medborgarplatsen
i Stockholm.
Folk och politiker
samlas också
i flera andra städer.
Till exempel i
• Göteborg
• Malmö
• Uppsala
• Örebro
• Linköping
• Västerås
• Helsingborg
• Norrköping
• Jönköping
• Umeå
Många människor
är lediga den 1 maj.
Det är en röd dag
i almanackan.
Den 1 maj
- Den första maj är arbetarnas dag.
- Dagen firas i många länder.
- Människor samlas för att protestera
mot saker som de vill ändra på.
Det har människor gjort i över 100 år.
- Från början handlade protesterna
om rätten att bara arbeta
åtta timmar om dagen.
- Nu för tiden är det inte längre
lika många som är med
och protesterar.
- Sedan år 1938 är första maj
en helgdag i Sverige.
Många är lediga från sina jobb.
30 april 2026