De talar den 1 maj

Fredagen den 1 maj

är det arbetarnas dag

i många länder.

Människor samlas

och protesterar mot saker

som de vill ändra på

i sitt jobb, i sitt land

eller i världen.

Människor har protesterat

den 1 maj i över 100 år.

Politiker och ledare

från arbetarnas fackförbund

brukar hålla tal.

Socialdemokraternas

ledare Magdalena Andersson

håller tal vid Norra Bantorget

i Stockholm.

Vänsterpartiets ledare

Nooshi Dadgostar talar

på Medborgarplatsen

i Stockholm.

Folk och politiker

samlas också

i flera andra städer.

Till exempel i

• Göteborg

• Malmö

• Uppsala

• Örebro

• Linköping

• Västerås

• Helsingborg

• Norrköping

• Jönköping

• Umeå

Många människor

är lediga den 1 maj.

Det är en röd dag

i almanackan.

