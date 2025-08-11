Alla Väljare

Ett porträtt

Henrik Landerholm var regeringens expert på säkerhet. Foto: Christine Olsson/TT

Han slarvade med papper

Henrik Landerholm
var regeringens expert
på säkerhet i Sverige.

Men han slarvade mycket i jobbet.
Han glömde viktiga,
hemliga papper
när han var på möte
på en gård.
En städerska hittade
hans papper.

Henrik Landerholm fick
sluta jobbet i januari i år
efter att hans slarv blivit känt.

Nu har det blivit känt
vad det stod på de papper
som Landerholm hade glömt.

Ett papper handlade
om ett samtal
som Landerholm haft
med USAs expert om säkerhet.
Det skriver tidningen Dagens Nyheter.

De pratade om hur Sverige
skulle göra för att Turkiet
skulle säga ja
till Sverige i Nato.

På det pappret stod det
hemliga saker från poliserna
som sköter Sveriges säkerhet, Säpo,
och från det svenska försvaret.

Det ska bli en rättegång
mot Henrik Landerholm.
Slarvet med de viktiga papperen
kan vara ett brott.

Han är misstänkt för brottet
vårdslöshet med hemlig uppgift.
Rättegången börjar den 18 augusti.
Den ska vara i tre dagar.

8 SIDOR/TT

11 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. v skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 09:39

    det var dåligt av honom!!!

    Svara
  2. Sofia skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 10:47

    Att Sverige gick in i NATO var fel på alla möjliga sätt.

    Svara
  3. v skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 11:21

    Sverige med i Nato är det bästa som hänt. det är min åsikt👌👌

    Svara
  4. . skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 12:15

    Städerska brukar vara nyfiken

    Svara
  5. Sofia skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 12:17

    Städerskor vet alltid allt😂

    Svara
  6. Nikko skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 12:30

    Är inte straffbart att slarva sådana dokument?

    Jag tycker konstigt och anmärkningsvärt.

    Svara
  7. Lise skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 17:17

    Nikko det får vi se efter rättegången om han kommer skaka galler.

    Svara
