Han slarvade med papper

Henrik Landerholm

var regeringens expert

på säkerhet i Sverige.

Men han slarvade mycket i jobbet.

Han glömde viktiga,

hemliga papper

när han var på möte

på en gård.

En städerska hittade

hans papper.

Henrik Landerholm fick

sluta jobbet i januari i år

efter att hans slarv blivit känt.

Nu har det blivit känt

vad det stod på de papper

som Landerholm hade glömt.

Ett papper handlade

om ett samtal

som Landerholm haft

med USAs expert om säkerhet.

Det skriver tidningen Dagens Nyheter.

De pratade om hur Sverige

skulle göra för att Turkiet

skulle säga ja

till Sverige i Nato.

På det pappret stod det

hemliga saker från poliserna

som sköter Sveriges säkerhet, Säpo,

och från det svenska försvaret.

Det ska bli en rättegång

mot Henrik Landerholm.

Slarvet med de viktiga papperen

kan vara ett brott.

Han är misstänkt för brottet

vårdslöshet med hemlig uppgift.

Rättegången börjar den 18 augusti.

Den ska vara i tre dagar.

8 SIDOR/TT