Henrik Landerholm var regeringens expert på säkerhet. Foto: Christine Olsson/TT
Han slarvade med papper
Henrik Landerholm
var regeringens expert
på säkerhet i Sverige.
Men han slarvade mycket i jobbet.
Han glömde viktiga,
hemliga papper
när han var på möte
på en gård.
En städerska hittade
hans papper.
Henrik Landerholm fick
sluta jobbet i januari i år
efter att hans slarv blivit känt.
Nu har det blivit känt
vad det stod på de papper
som Landerholm hade glömt.
Ett papper handlade
om ett samtal
som Landerholm haft
med USAs expert om säkerhet.
Det skriver tidningen Dagens Nyheter.
De pratade om hur Sverige
skulle göra för att Turkiet
skulle säga ja
till Sverige i Nato.
På det pappret stod det
hemliga saker från poliserna
som sköter Sveriges säkerhet, Säpo,
och från det svenska försvaret.
Det ska bli en rättegång
mot Henrik Landerholm.
Slarvet med de viktiga papperen
kan vara ett brott.
Han är misstänkt för brottet
vårdslöshet med hemlig uppgift.
Rättegången börjar den 18 augusti.
Den ska vara i tre dagar.
8 SIDOR/TT
11 augusti 2025
det var dåligt av honom!!!
Att Sverige gick in i NATO var fel på alla möjliga sätt.
Sverige med i Nato är det bästa som hänt. det är min åsikt👌👌
Städerska brukar vara nyfiken
Städerskor vet alltid allt😂
Är inte straffbart att slarva sådana dokument?
Jag tycker konstigt och anmärkningsvärt.
Nikko det får vi se efter rättegången om han kommer skaka galler.