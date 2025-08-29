Kritik mot regeringen

Regeringen vill satsa

80 miljarder extra kronor

i sin plan för Sveriges pengar.

Det berättade ministern

Elisabeth Svantesson i torsdags.

Det är ovanligt mycket pengar.

Nu får regeringen kritik

av andra partier i riksdagen.

– Svantesson har tappat

kontrollen över Sveriges ekonomi.

Det säger politikern

Mikael Damberg i partiet

Socialdemokraterna.

Han tycker att regeringen

har misslyckats

med sin politik för pengar

de senaste åren.

Därför måste regeringen nu

satsa så mycket pengar,

tror Damberg.

Politikern Ida Gabrielsson

i Vänsterpartiet

säger att regeringen

har väntat för länge

med att hjälpa folk

som tjänar lite pengar.

Politikern Martin Ådahl

i Centerpartiet

tycker att regeringen

verkar ha panik

inför valet nästa år.

– De slänger ut pengar

på olika ställen

utan att ha någon riktig plan,

säger han.

Ådahl vill att pengarna

ska gå till rätt saker.

Han vill bland annat

att företag ska få sänkt skatt

så att fler personer

kan få jobb.

Det är inte klart än

vad regeringen ska göra

med de 80 miljarderna extra.

Partierna i regeringen

har samarbetat med partiet

Sverigedemokraterna

om planen för Sveriges pengar.

Hela planen ska de presentera

den 22 september.

8 SIDOR/TT