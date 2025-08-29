Alla Väljare
Mikael Damberg är med i partiet Socialdemokraterna. Foto: Christine Olsson/TT
Kritik mot regeringen
Regeringen vill satsa
80 miljarder extra kronor
i sin plan för Sveriges pengar.
Det berättade ministern
Elisabeth Svantesson i torsdags.
Det är ovanligt mycket pengar.
Nu får regeringen kritik
av andra partier i riksdagen.
– Svantesson har tappat
kontrollen över Sveriges ekonomi.
Det säger politikern
Mikael Damberg i partiet
Socialdemokraterna.
Han tycker att regeringen
har misslyckats
med sin politik för pengar
de senaste åren.
Därför måste regeringen nu
satsa så mycket pengar,
tror Damberg.
Politikern Ida Gabrielsson
i Vänsterpartiet
säger att regeringen
har väntat för länge
med att hjälpa folk
som tjänar lite pengar.
Politikern Martin Ådahl
i Centerpartiet
tycker att regeringen
verkar ha panik
inför valet nästa år.
– De slänger ut pengar
på olika ställen
utan att ha någon riktig plan,
säger han.
Ådahl vill att pengarna
ska gå till rätt saker.
Han vill bland annat
att företag ska få sänkt skatt
så att fler personer
kan få jobb.
Det är inte klart än
vad regeringen ska göra
med de 80 miljarderna extra.
Partierna i regeringen
har samarbetat med partiet
Sverigedemokraterna
om planen för Sveriges pengar.
Hela planen ska de presentera
den 22 september.
8 SIDOR/TT
29 augusti 2025
Höj pension till alla som har det knapert, och höj barnbidraget till barnfamiljer.