Alla Väljare
Ledarna för partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. De heter Magdalena Andersson, Nooshi Dadgostar, Anna Karin Hatt och Amanda Lind. Foto: Pontus Lundahl/TT
Så vill de använda pengarna
Nyligen berättade regeringen
och Sverigedemokraterna
hur de vill använda
Sveriges pengar nästa år.
De berättade om sin
nya budget, höstbudgeten.
8 Sidor har skrivit om budgeten.
Nu har partier som
inte är med i regeringen
berättat hur de vill
använda Sveriges pengar.
Det kallas för skuggbudget.
Flera av partierna är överens
med regeringen om att
sänka skatten på lön och mat.
Men de har även egna förslag.
Socialdemokraterna
vill bland annat
• höja barnbidraget
med 200 kronor i månaden
• ta bort karensdagen,
alltså dagen som du inte
får något betalt när du är sjuk
• satsa på gratis
bussar och tåg för barn.
Vänsterpartiet
vill bland annat
• höja barnbidraget
med 400 kronor
• höja a-kassan
och bostadsbidraget
• höja skatten för de
som tjänar mest.
Miljöpartiet
vill bland annat
• höja skatten
på bensin och diesel
• ge mer pengar
till järnvägen
• höja barnbidraget
med 350 kronor.
Centerpartiet
vill bland annat
• ta bort avgiften
för jobb för unga,
arbetsgivaravgiften
• satsa på elbilar
och kablar till
vindkraft i haven
• satsa på skola och vård
för folk på landet.
8 SIDOR/TT
7 oktober 2025
Hejja Vänsterpartiet 🫶 självklart att jag röstar på er.punkt slut!!!!
jag kommer att rösta på Ulf Kristersson .heja ulf du är bäst.
val fläsk 😂😂😂😂
Vänsterpartiet är bra
Alla får rösta som de vill det är fritt.