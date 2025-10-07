Så vill de använda pengarna

Nyligen berättade regeringen

och Sverigedemokraterna

hur de vill använda

Sveriges pengar nästa år.

De berättade om sin

nya budget, höstbudgeten.

8 Sidor har skrivit om budgeten.

Nu har partier som

inte är med i regeringen

berättat hur de vill

använda Sveriges pengar.

Det kallas för skuggbudget.

Flera av partierna är överens

med regeringen om att

sänka skatten på lön och mat.

Men de har även egna förslag.

Socialdemokraterna

vill bland annat

• höja barnbidraget

med 200 kronor i månaden

• ta bort karensdagen,

alltså dagen som du inte

får något betalt när du är sjuk

• satsa på gratis

bussar och tåg för barn.

Vänsterpartiet

vill bland annat

• höja barnbidraget

med 400 kronor

• höja a-kassan

och bostadsbidraget

• höja skatten för de

som tjänar mest.

Miljöpartiet

vill bland annat

• höja skatten

på bensin och diesel

• ge mer pengar

till järnvägen

• höja barnbidraget

med 350 kronor.

Centerpartiet

vill bland annat

• ta bort avgiften

för jobb för unga,

arbetsgivaravgiften

• satsa på elbilar

och kablar till

vindkraft i haven

• satsa på skola och vård

för folk på landet.

8 SIDOR/TT