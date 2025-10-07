Alla Väljare

De står vid små bord i en tv-studio.

Ledarna för partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. De heter Magdalena Andersson, Nooshi Dadgostar, Anna Karin Hatt och Amanda Lind. Foto: Pontus Lundahl/TT

Så vill de använda pengarna

Nyligen berättade regeringen
och Sverigedemokraterna
hur de vill använda
Sveriges pengar nästa år.

De berättade om sin
nya budget, höstbudgeten.

8 Sidor har skrivit om budgeten.

Nu har partier som
inte är med i regeringen
berättat hur de vill
använda Sveriges pengar.
Det kallas för skuggbudget.

Flera av partierna är överens
med regeringen om att
sänka skatten på lön och mat.
Men de har även egna förslag.

Socialdemokraterna
vill bland annat

• höja barnbidraget
med 200 kronor i månaden
• ta bort karensdagen,
alltså dagen som du inte
får något betalt när du är sjuk
• satsa på gratis
bussar och tåg för barn.

Vänsterpartiet
vill bland annat

• höja barnbidraget
med 400 kronor
• höja a-kassan
och bostadsbidraget
• höja skatten för de
som tjänar mest.

Miljöpartiet
vill bland annat

• höja skatten
på bensin och diesel
• ge mer pengar
till järnvägen
• höja barnbidraget
med 350 kronor.

Centerpartiet
vill bland annat

• ta bort avgiften
för jobb för unga,
arbetsgivaravgiften
• satsa på elbilar
och kablar till
vindkraft i haven
• satsa på skola och vård
för folk på landet.

8 SIDOR/TT

7 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Hallåa skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 16:40

    Hejja Vänsterpartiet 🫶 självklart att jag röstar på er.punkt slut!!!!

    Svara
  2. v skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 16:48

    jag kommer att rösta på Ulf Kristersson .heja ulf du är bäst.

    Svara
  3. . skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 16:49

    val fläsk 😂😂😂😂

    Svara
  4. Li skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 17:12

    Vänsterpartiet är bra

    Svara
  5. Bertil skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 18:16

    Alla får rösta som de vill det är fritt.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar