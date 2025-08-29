Regeringen satsar miljarder

Nu är regeringen klar

med sin plan för Sveriges pengar,

höstbudgeten.

Det berättade ministern

Elisabeth Svantesson i torsdags.

Från och med nästa år

vill regeringen ha

80 miljarder extra kronor

i planen för pengarna.

Det är inte klart

exakt vad pengarna

ska användas till.

Det ska regeringen berätta

mer om senare.

Men en del av pengarna

ska gå till att sänka skatter

för familjer, företag

och folk som jobbar.

De senaste åren

har det gått sämre

för svenska företag.

Folk handlar inte lika

mycket som tidigare.

Elisabeth Svantesson

vill att folk i Sverige

ska börja handla mer saker.

– Att sänka skatt är ett sätt

att göra det lättare för människor

i deras vardag, säger ministern.

80 miljarder extra kronor

är mycket mer pengar

än vad experter trott

att regeringen skulle använda.

Det är inte känt

varifrån pengarna ska komma.

Men en del av pengarna

måste regeringen låna.

Det säger ministern.

– Men Sveriges skulder

kommer inte att öka väldigt mycket.

Vi har bra ekonomi,

säger Svantesson.

Tre partier är med

i regeringen, Moderaterna,

Liberalerna och Kristdemokraterna.

De har samarbetat med

partiet Sverigedemokraterna

om planen för Sveriges pengar.

Under några veckor

kommer regeringen

att berätta mer

om sin plan för pengarna.

Den 22 september presenterar

regeringen hela planen

för politikerna i riksdagen.

