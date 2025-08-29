Alla Väljare
Ministern Elisabeth Svantesson. Foto: Henrik Montgomery/TT
Regeringen satsar miljarder
Nu är regeringen klar
med sin plan för Sveriges pengar,
höstbudgeten.
Det berättade ministern
Elisabeth Svantesson i torsdags.
Från och med nästa år
vill regeringen ha
80 miljarder extra kronor
i planen för pengarna.
Det är inte klart
exakt vad pengarna
ska användas till.
Det ska regeringen berätta
mer om senare.
Men en del av pengarna
ska gå till att sänka skatter
för familjer, företag
och folk som jobbar.
De senaste åren
har det gått sämre
för svenska företag.
Folk handlar inte lika
mycket som tidigare.
Elisabeth Svantesson
vill att folk i Sverige
ska börja handla mer saker.
– Att sänka skatt är ett sätt
att göra det lättare för människor
i deras vardag, säger ministern.
80 miljarder extra kronor
är mycket mer pengar
än vad experter trott
att regeringen skulle använda.
Det är inte känt
varifrån pengarna ska komma.
Men en del av pengarna
måste regeringen låna.
Det säger ministern.
– Men Sveriges skulder
kommer inte att öka väldigt mycket.
Vi har bra ekonomi,
säger Svantesson.
Tre partier är med
i regeringen, Moderaterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna.
De har samarbetat med
partiet Sverigedemokraterna
om planen för Sveriges pengar.
Under några veckor
kommer regeringen
att berätta mer
om sin plan för pengarna.
Den 22 september presenterar
regeringen hela planen
för politikerna i riksdagen.
8 SIDOR/TT
29 augusti 2025
HM!!!
Mest ska gå till de rikaste. De fattiga får ett ben före valet. Men trevligt att regeringen är så rik.
Tre partier är med
i regeringen, Moderaterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna.
De har samarbetat med
partiet Sverigedemokraterna
om planen för Sveriges pengar = 4 ??
Hej,
Sverigedemokraterna är
inte med i regeringen.
Hälsningar 8 Sidor
🤔🤔
Ge oss funktionshindrade mer lön!!!!
Sänk skatten till 18 %, så blir det jättebra. Våra pengar ska stanna i våra fickor.