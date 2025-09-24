Alla Väljare

En stor sal där riksdagens politiker sitter i sina bänkar.

Den stora salen i riksdagens hus i Stockholm. Foto: Pontus Lundahl/TT

Vad gör riksdagen?

Vart fjärde år är det val i Sverige.
Då väljer vi politiker till riksdagen.

Det finns 349 platser i riksdagen.
De delas upp mellan partierna.
Ett parti som får många röster
får många platser i riksdagen.

Regeringen styr Sverige.
Riksdagen ska kontrollera
att regeringen sköter sig.

Varje år röstar riksdagen
om planen för Sveriges pengar, budgeten.
Om riksdagen röstar nej blir det
svårt för regeringen att styra landet.

Riksdagen bestämmer över Sveriges lagar.
Regeringen föreslår lagar.
Om riksdagen röstar ja blir det en ny lag.

Politikerna i riksdagen är med
i grupper som kallas utskott.
I utskotten träffas
politiker från alla partier.
De pratar om olika förslag
innan det är dags att rösta.

Riksdagen har möten i en stor sal.
En tavla på väggen visar
hur varje politiker har röstat.

Riksdagens hus ligger mitt i Stockholm.
Om du vill kan du gå
och lyssna på mötena i riksdagen.

8 SIDOR

24 september 2025

