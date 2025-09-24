Vad gör riksdagen?

Vart fjärde år är det val i Sverige.

Då väljer vi politiker till riksdagen.

Det finns 349 platser i riksdagen.

De delas upp mellan partierna.

Ett parti som får många röster

får många platser i riksdagen.

Regeringen styr Sverige.

Riksdagen ska kontrollera

att regeringen sköter sig.

Varje år röstar riksdagen

om planen för Sveriges pengar, budgeten.

Om riksdagen röstar nej blir det

svårt för regeringen att styra landet.

Riksdagen bestämmer över Sveriges lagar.

Regeringen föreslår lagar.

Om riksdagen röstar ja blir det en ny lag.

Politikerna i riksdagen är med

i grupper som kallas utskott.

I utskotten träffas

politiker från alla partier.

De pratar om olika förslag

innan det är dags att rösta.

Riksdagen har möten i en stor sal.

En tavla på väggen visar

hur varje politiker har röstat.

Riksdagens hus ligger mitt i Stockholm.

Om du vill kan du gå

och lyssna på mötena i riksdagen.

