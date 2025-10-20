Åkesson pratade på möte

Jimmie Åkesson är ledare

för Sverigedemokraterna.

I lördags pratade han

på ett möte i Värmdö

nära Stockholm.

Åkesson sa att

Sverigedemokraterna

har ändrat svensk politik.

– Vi har fått andra partier

att följa efter oss.

Det är vi som visar vägen

i politiken, sa han.

Framför allt tycker han

att partiet har lyckats

bra med politik mot brott.

Det handlar om hårdare regler.

Bland annat får poliser

göra fler kontroller

av människor

i speciella områden.

Och unga människor

kan dömas till fängelse.

Sverige ska också ordna

fler platser på fängelser.

– Vi vill skydda vanligt

folk och hjälpa människor

som varit med om brott,

sa Åkesson.

Om ett år är det val

till Sveriges riksdag.

Sverigedemokraterna

samarbetar med regeringen.

Just nu tänker färre

människor rösta på

partierna i regeringen.

Det visar undersökningar.

