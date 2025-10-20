Alla Väljare
Jimmie Åkesson på mötet i lördags. Foto: Oscar Olsson/TT
Åkesson pratade på möte
Jimmie Åkesson är ledare
för Sverigedemokraterna.
I lördags pratade han
på ett möte i Värmdö
nära Stockholm.
Åkesson sa att
Sverigedemokraterna
har ändrat svensk politik.
– Vi har fått andra partier
att följa efter oss.
Det är vi som visar vägen
i politiken, sa han.
Framför allt tycker han
att partiet har lyckats
bra med politik mot brott.
Det handlar om hårdare regler.
Bland annat får poliser
göra fler kontroller
av människor
i speciella områden.
Och unga människor
kan dömas till fängelse.
Sverige ska också ordna
fler platser på fängelser.
– Vi vill skydda vanligt
folk och hjälpa människor
som varit med om brott,
sa Åkesson.
Om ett år är det val
till Sveriges riksdag.
Sverigedemokraterna
samarbetar med regeringen.
Just nu tänker färre
människor rösta på
partierna i regeringen.
Det visar undersökningar.
8 SIDOR/TT
