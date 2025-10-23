Alla Väljare

En kvinna håller i en mobil.

Det är fel av partier att skicka sms i mobiler till folk som inte har sagt ja till det. Foto: Holmberg/TT

Fel av partier att skicka sms

Partierna Moderaterna
och Sverigedemokraterna
har gjort fel.

De skickade sms och mejl
till folk som inte
hade sagt ja till det.

Det säger myndigheten
som jobbar med skydd
för människors privatliv,
Integritetsmyndigheten, IMY.

Moderaterna skickade ett
sms till flera personer.
I smset fanns en video
med namnet på personen.
Det var inför valet till
riksdagen år 2022.

Det bryter mot EUs lag
om dataskydd,
säger myndigheten.

Förra året avslöjade TV4
att Sverigedemokraterna
hade hemliga konton på internet.
Kontona skulle få fler
att vilja rösta på partiet.
De kallas trollkonton.

Sverigedemokraterna skickade
sedan ett sms till
ett okänt antal nummer.
De skrev att folk inte skulle
lyssna på TV4 och rösta på dem
i valet till EU.

Det var också fel,
säger myndigheten.

8 SIDOR/TT

Det stod i smset

  • Sverigedemokraterna skickade
    ett sms till ett okänt antal nummer.
    De skrev att folk inte skulle
    lyssna på TV4 och rösta på dem
    i valet till EU.
  • I smset stod
    – Låt inte TV4s
    påverkansoperation
    vinna EU-valet.
    Rösta på Sverigedemokraterna
    i morgon.
En blå blomma med gul knopp till vänster. På den andra bilden ett sms med text på en mobil. Sverigedemokraternas logga till vänster. Partiet skickade smset till höger till många inför valet i EU förra året. Det var fel, säger en myndighet. Foto: TT

23 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. PidgeyHeart skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 16:16

    asså de vill bara bli valda TOT

    Svara
  2. Kalle skriver:
    23 oktober, 2025 kl. 18:24

    Vidriga sd😡

    Svara
