Fel av partier att skicka sms

Partierna Moderaterna

och Sverigedemokraterna

har gjort fel.

De skickade sms och mejl

till folk som inte

hade sagt ja till det.

Det säger myndigheten

som jobbar med skydd

för människors privatliv,

Integritetsmyndigheten, IMY.

Moderaterna skickade ett

sms till flera personer.

I smset fanns en video

med namnet på personen.

Det var inför valet till

riksdagen år 2022.

Det bryter mot EUs lag

om dataskydd,

säger myndigheten.

Förra året avslöjade TV4

att Sverigedemokraterna

hade hemliga konton på internet.

Kontona skulle få fler

att vilja rösta på partiet.

De kallas trollkonton.

Sverigedemokraterna skickade

sedan ett sms till

ett okänt antal nummer.

De skrev att folk inte skulle

lyssna på TV4 och rösta på dem

i valet till EU.

Det var också fel,

säger myndigheten.

