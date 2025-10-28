Alla Väljare
Johan Forssell är minister i regeringen. Foto: Anders Wiklund/TT
Mer bråk om hemliga pengar
Det fortsätter att vara bråk
om hemliga pengar
som Sveriges regering har
betalat till landet Somalia.
Till exempel har regeringen betalat
fem miljoner kronor till Somalia.
Pengarna har gått
till löner till tre personer.
De är alla släktingar
till Somalias ledare.
De jobbar för honom.
Det avslöjar tidningen
Dagens Nyheter.
Regeringen vill att Somalia
tar emot fler personer
som ska skickas ut ur Sverige.
Det är därför som regeringen
betalar pengar till Somalia.
Men regeringen har tidigare sagt
att de inte har betalat
några pengar alls till Somalia.
Somalia är inte
ett demokratiskt land.
Det är ett av länderna i världen
där det är mest fusk bland politiker.
Landets ledare
stöttar gruppen Hamas.
Många länder säger
att Hamas är terrorister.
Både Socialdemokraterna
och Miljöpartiet är kritiska
till de hemliga pengarna.
De tycker att ministern
Johan Forssell måste sluta.
De säger att det är fel
att betala hemliga pengar
till ett land med
ett islamistiskt styre.
Men Johan Forssell
försvarar regeringens beslut.
– Det är ett viktigt samarbete
för att vi ska kunna skicka ut
farliga brottslingar från Sverige,
säger Johan Forssell.
28 oktober 2025