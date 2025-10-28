Mer bråk om hemliga pengar

Det fortsätter att vara bråk

om hemliga pengar

som Sveriges regering har

betalat till landet Somalia.

Till exempel har regeringen betalat

fem miljoner kronor till Somalia.

Pengarna har gått

till löner till tre personer.

De är alla släktingar

till Somalias ledare.

De jobbar för honom.

Det avslöjar tidningen

Dagens Nyheter.

Regeringen vill att Somalia

tar emot fler personer

som ska skickas ut ur Sverige.

Det är därför som regeringen

betalar pengar till Somalia.

Men regeringen har tidigare sagt

att de inte har betalat

några pengar alls till Somalia.

Somalia är inte

ett demokratiskt land.

Det är ett av länderna i världen

där det är mest fusk bland politiker.

Landets ledare

stöttar gruppen Hamas.

Många länder säger

att Hamas är terrorister.

Både Socialdemokraterna

och Miljöpartiet är kritiska

till de hemliga pengarna.

De tycker att ministern

Johan Forssell måste sluta.

De säger att det är fel

att betala hemliga pengar

till ett land med

ett islamistiskt styre.

Men Johan Forssell

försvarar regeringens beslut.

– Det är ett viktigt samarbete

för att vi ska kunna skicka ut

farliga brottslingar från Sverige,

säger Johan Forssell.

