Alla Väljare
Benjamin Dousa är minister för bistånd i regeringen. Han är med i partiet Moderaterna. Foto: Lars Schröder/TT
Bråk om pengar till Somalia
Sverige betalar pengar,
bistånd, till många länder,
bland annat till Somalia.
Myndigheten Sida
bestämmer över pengarna.
Men för två år sedan
ville regeringen bestämma
vart en del pengar
till Somalia skulle gå.
Regeringen ville att
100 miljoner skulle betalas
till en fond
som en av Somalias ledare
hade kontroll över.
Regeringen hade kommit
överens med Somalia om det.
Samtidigt hade Somalia lovat
att ta emot personer
som Sverige ville utvisa
till Somalia.
Det avslöjar Sveriges Radios
nyhetsprogram Ekot.
Men det blev problem.
Sida ville inte betala
pengarna till fonden
på grund av att Somalias ledare
har kontroll över fonden.
Det blev också bråk
med Somalia
när pengarna inte kom.
Till slut lyckas
regeringen ordna så
att pengarna betalas ut.
Nu är många arga över
det som hänt.
Somalia är inte
ett demokratiskt land.
Det är mycket fusk med pengar där.
De som är kritiska tror
att det finns risk
att pengarna inte går
till bra saker i landet.
Nu vill Centerpartiet
att Benjamin Dousa i regeringen
ska svara på frågor
i gruppen utrikesutskottet.
Benjamin Dousa är regeringens
minister för bistånd.
– Om den svenska regeringen
har ett hemligt avtal
med regeringen i Somalia
är det mycket allvarligt.
Det säger politikern
Anna Lasses i Centerpartiet.
Hon säger att bistånd är pengar
som ska gå till barn i skolor, mat
och för att ordna demokrati.
– Pengarna ska inte betalas
så att Sverige kan slänga ut människor
som vi inte vill ha här,
säger hon.
Ministern Benjamin Dousa
säger att regeringen har ett nytt sätt
att använda biståndet på.
Personerna som blivit utvisade
har antingen gjort brott i Sverige
eller inte fått tillstånd att stanna här,
säger han.
– Det här är nytt för Sverige.
Men Danmark har gjort så här länge,
säger han.
Benjamin Dousa säger också
att han inte tror
att pengarna går till dåliga saker.
– Skulle vi märka att de här pengarna
är på glid kommer vi
att agera mycket fort,
säger han.
8 SIDOR/TT
2 oktober 2025