Bråk om pengar till Somalia

Sverige betalar pengar,

bistånd, till många länder,

bland annat till Somalia.

Myndigheten Sida

bestämmer över pengarna.

Men för två år sedan

ville regeringen bestämma

vart en del pengar

till Somalia skulle gå.

Regeringen ville att

100 miljoner skulle betalas

till en fond

som en av Somalias ledare

hade kontroll över.

Regeringen hade kommit

överens med Somalia om det.

Samtidigt hade Somalia lovat

att ta emot personer

som Sverige ville utvisa

till Somalia.

Det avslöjar Sveriges Radios

nyhetsprogram Ekot.

Men det blev problem.

Sida ville inte betala

pengarna till fonden

på grund av att Somalias ledare

har kontroll över fonden.

Det blev också bråk

med Somalia

när pengarna inte kom.

Till slut lyckas

regeringen ordna så

att pengarna betalas ut.

Nu är många arga över

det som hänt.

Somalia är inte

ett demokratiskt land.

Det är mycket fusk med pengar där.

De som är kritiska tror

att det finns risk

att pengarna inte går

till bra saker i landet.

Nu vill Centerpartiet

att Benjamin Dousa i regeringen

ska svara på frågor

i gruppen utrikesutskottet.

Benjamin Dousa är regeringens

minister för bistånd.

– Om den svenska regeringen

har ett hemligt avtal

med regeringen i Somalia

är det mycket allvarligt.

Det säger politikern

Anna Lasses i Centerpartiet.

Hon säger att bistånd är pengar

som ska gå till barn i skolor, mat

och för att ordna demokrati.

– Pengarna ska inte betalas

så att Sverige kan slänga ut människor

som vi inte vill ha här,

säger hon.

Ministern Benjamin Dousa

säger att regeringen har ett nytt sätt

att använda biståndet på.

Personerna som blivit utvisade

har antingen gjort brott i Sverige

eller inte fått tillstånd att stanna här,

säger han.

– Det här är nytt för Sverige.

Men Danmark har gjort så här länge,

säger han.

Benjamin Dousa säger också

att han inte tror

att pengarna går till dåliga saker.

– Skulle vi märka att de här pengarna

är på glid kommer vi

att agera mycket fort,

säger han.

8 SIDOR/TT