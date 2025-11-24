De säger nej till vinster

Partiet Liberalerna

har haft ett möte i Karlstad.

Där bestämde partiet

att de vill förbjuda

att företag kan tjäna

pengar på skolor.

De vill stoppa

vinster i skolorna.

Partiet vill också

ha en gräns för

hur många elever

som får gå i en klass.

Partiets ledare

Simona Mohamsson

tycker att 20 elever

är bra gräns.

Liberalerna vill också

att elever som ofta svär

och säger fula ord

ska kunna bli flyttade

till en annan klass.

