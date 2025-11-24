Alla Väljare
Simona Mohamsson talar på Liberalernas möte. Foto: Adam Ihse/TT
De säger nej till vinster
Partiet Liberalerna
har haft ett möte i Karlstad.
Där bestämde partiet
att de vill förbjuda
att företag kan tjäna
pengar på skolor.
De vill stoppa
vinster i skolorna.
Partiet vill också
ha en gräns för
hur många elever
som får gå i en klass.
Partiets ledare
Simona Mohamsson
tycker att 20 elever
är bra gräns.
Liberalerna vill också
att elever som ofta svär
och säger fula ord
ska kunna bli flyttade
till en annan klass.
8 SIDOR/TT
24 november 2025
OMG! De kan sluta prata om vem äger skola och istället ge alla barn bra utbildning…barn lider…