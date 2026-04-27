Hon står på en scen. Hon pratar. Hon har en liten mikrofon som sitter fast bakom örat.

Liberalernas ledare Simona Mohamsson pratar på mötet. Foto: Tommy Pedersen/TT

Parti vill ha särskilda klasser

I höst är det val i Sverige.
Liberalerna har nyligen
haft ett stort möte.
Mötet var i Karlstad.

Där bestämde partiet
vilken politik
de ska ha inför valet.
De pratade mycket om skolan.
Här är några av sakerna.

• Partiet vill att elever
som stör på lektionerna
ska få gå i särskilda klasser
i skolorna.

• Det behövs fler lärare
som kan hjälpa elever som stör.

• Betygen ska vara
mer rättvisa.

• Biblioteken i skolorna
ska få fler böcker.

Efter valet vill Liberalerna
vara i en regering
tillsammans med
Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT

8 Sidors texter om valet 2026

27 april 2026

  1. . skriver:
    27 april, 2026 kl. 13:55

    jättebra

  2. Bo skriver:
    27 april, 2026 kl. 15:20

    Bra förslag!

  3. Regn skriver:
    27 april, 2026 kl. 17:32

    Enligt forskningen anses det vara väldigt negativt för elever att bli utpekade på olika sätt i skolan och t ex bli placerade i särskilda skolklasser. Liberalerna vänder sig nu bort från forskningen. Stökiga elever brukar ha elevassistenter och ofta få hjälp av speciallärare. Man har ibland två lärare inne i klassrummet och skolvärdar i korridoren.

  4. Personen du läser skriver:
    27 april, 2026 kl. 22:15

    Regn. Nämligen barn med nån slags npf- diagnos får assistent. Inte bara stökiga barn.

