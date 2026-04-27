Alla Väljare
Liberalernas ledare Simona Mohamsson pratar på mötet. Foto: Tommy Pedersen/TT
Parti vill ha särskilda klasser
I höst är det val i Sverige.
Liberalerna har nyligen
haft ett stort möte.
Mötet var i Karlstad.
Där bestämde partiet
vilken politik
de ska ha inför valet.
De pratade mycket om skolan.
Här är några av sakerna.
• Partiet vill att elever
som stör på lektionerna
ska få gå i särskilda klasser
i skolorna.
• Det behövs fler lärare
som kan hjälpa elever som stör.
• Betygen ska vara
mer rättvisa.
• Biblioteken i skolorna
ska få fler böcker.
Efter valet vill Liberalerna
vara i en regering
tillsammans med
Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
27 april 2026
jättebra
Bra förslag!
Enligt forskningen anses det vara väldigt negativt för elever att bli utpekade på olika sätt i skolan och t ex bli placerade i särskilda skolklasser. Liberalerna vänder sig nu bort från forskningen. Stökiga elever brukar ha elevassistenter och ofta få hjälp av speciallärare. Man har ibland två lärare inne i klassrummet och skolvärdar i korridoren.
Regn. Nämligen barn med nån slags npf- diagnos får assistent. Inte bara stökiga barn.