Parti vill ha särskilda klasser

I höst är det val i Sverige.

Liberalerna har nyligen

haft ett stort möte.

Mötet var i Karlstad.

Där bestämde partiet

vilken politik

de ska ha inför valet.

De pratade mycket om skolan.

Här är några av sakerna.

• Partiet vill att elever

som stör på lektionerna

ska få gå i särskilda klasser

i skolorna.

• Det behövs fler lärare

som kan hjälpa elever som stör.

• Betygen ska vara

mer rättvisa.

• Biblioteken i skolorna

ska få fler böcker.

Efter valet vill Liberalerna

vara i en regering

tillsammans med

Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT

