Två kvinnor håller i sina mobiler.

EU vill ha en gräns på 16 år för ungdomar som vill använda appar som Tiktok. Foto: Fredrik Sandberg/TT

EU pratar om Tiktok

Politikerna i EUs riksdag
har pratat om ungdomar och appar.
Till exempel Tiktok och Instagram.
Apparna kallas för sociala medier.
Folk delar filmer och bilder där.

EUs riksdag vill ha en gräns på 16 år
för ungdomar som vill
använda sådana appar.

Men ungdomar som är 13 år
ska kunna använda apparna
om föräldrarna säger ja.

EUs riksdag vill nu att EUs regering
tar fram ett förslag på en sådan lag.

De flesta partier från Sverige röstade
ja till att undersöka en sådan lag.
Bara Sverigedemokraterna röstade nej.
Moderaterna röstade inte.

8 SIDOR/TT

Europeiska Unionen

  • EUs riksdag kallas
    för EU-parlamentet.
    Där jobbar 720 politiker.
    21 av dem är från Sverige.
    De röstar om nya lagar och regler.
  • EUs regering kallas
    för EU-kommissionen.
    Där jobbar 27 politiker,
    en från varje land.
  • EUs regering tar fram
    nya förslag på lagar.
    De ser till att länderna
    följer lagarna.
    De sköter EUs pengar
    varje dag.
  • Det jobbar också
    över 30 tusen olika
    experter i EUs regering.
En stor sal där flera hundra politiker sitter i bänkar. EUs riksdag, Europaparlamentet. Foto: AP/TT

27 november 2025

5 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    27 november, 2025 kl. 11:24

    Vad finns på TIKTOK???

  2. Y skriver:
    27 november, 2025 kl. 13:21

    Jag tycker att man bara kan sätta en tidsgräns på tiktok för alla typ 1 och en halv timme

  3. V skriver:
    27 november, 2025 kl. 13:41

    Jättebra

  4. Vinne skriver:
    27 november, 2025 kl. 15:35

    Sätt gräns på Tiktok men resten nej! Eller Discord, ja! Kanske samma för Facebook men Instagram och Snapchat håller jag inte med om.

  5. Björn skriver:
    27 november, 2025 kl. 15:42

    Det bör vara 16 års gräns för samtliga sociala medier. Det förstör våra ungdomar och kedjar fast dem, så att de inte utvecklas längre. Skaffa en knapptelefon istället, så du inte fastnar i järngreppet telefonen har dig i.

