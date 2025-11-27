EU pratar om Tiktok

Politikerna i EUs riksdag

har pratat om ungdomar och appar.

Till exempel Tiktok och Instagram.

Apparna kallas för sociala medier.

Folk delar filmer och bilder där.

EUs riksdag vill ha en gräns på 16 år

för ungdomar som vill

använda sådana appar.

Men ungdomar som är 13 år

ska kunna använda apparna

om föräldrarna säger ja.

EUs riksdag vill nu att EUs regering

tar fram ett förslag på en sådan lag.

De flesta partier från Sverige röstade

ja till att undersöka en sådan lag.

Bara Sverigedemokraterna röstade nej.

Moderaterna röstade inte.

8 SIDOR/TT

