Regeringen vill ha ny lag

Regeringen i Sverige

vill ha en ny lag

mot appar som Tiktok,

Instagram, Snapchat

och Youtube, bland andra.

Lagen ska tvinga apparna

att snabbt ta bort

bilder och filmer

som försöker få barn

och ungdomar att göra brott.

Lagen ska göra

att poliserna

kan tvinga apparna

att ta bort sådant

inom en timme.

Annars får apparna

betala böter.

Företagen som har apparna

kan tvingas betala

mellan fem tusen kronor

och fem miljoner kronor.

– Vi kan bli först

med en sådan lag

av alla länder som är med i EU.

Det säger ministern

Gunnar Strömmer.

Regeringen ville först

att lagen skulle börja gälla

den 1 september i år.

Men nu vill regeringen

att det ska gå snabbare.

De vill att riksdagen

ska rösta om förslaget

innan det blir semester i sommar.

