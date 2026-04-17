En mobil med appar. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Regeringen vill ha ny lag
Regeringen i Sverige
vill ha en ny lag
mot appar som Tiktok,
Instagram, Snapchat
och Youtube, bland andra.
Lagen ska tvinga apparna
att snabbt ta bort
bilder och filmer
som försöker få barn
och ungdomar att göra brott.
Lagen ska göra
att poliserna
kan tvinga apparna
att ta bort sådant
inom en timme.
Annars får apparna
betala böter.
Företagen som har apparna
kan tvingas betala
mellan fem tusen kronor
och fem miljoner kronor.
– Vi kan bli först
med en sådan lag
av alla länder som är med i EU.
Det säger ministern
Gunnar Strömmer.
Regeringen ville först
att lagen skulle börja gälla
den 1 september i år.
Men nu vill regeringen
att det ska gå snabbare.
De vill att riksdagen
ska rösta om förslaget
innan det blir semester i sommar.
8 SIDOR/TT
17 april 2026
Det här med att sätta hårda tidsgränser kan komma att kosta hundratals miljoner. Frågan är vem som ska betala dessa pengar. Det rimliga är att detta bekostats via statsfinanserna. En timme är för kort tid. En vecka vore mer rimligt. Särskilt med tanke på att det ibland kan vara oklart vad som är brottsligt.
Så om jag förstod det rätt är att Sverige ska bli först med att ta bort bilder och videor som innehåller brott på sociala medier än andra? 8 sidor
Självklart inom 1 timme. Ju längre tid som går desto värre brott kan begås.