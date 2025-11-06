Hon pratar om svenska vapen

Det är ett blodigt krig

i landet Sudan i Afrika.

Gruppen RSF

och landets militärer

krigar mot varandra.

Militärerna får hjälp

av Saudiarabien, bland annat.

RSF får hjälp av

Förenade Arabemiraten.

Förenade arabemiraten

säger att de inte

hjälper RSF med vapen.

Men Förenta Nationerna,

organisationen Amnesty

och flera experter

säger att de visst

hjälper RSF med vapen.

Sverige säljer vapen

till Förenade arabemiraten.

Det är landet som Sverige

säljer mest vapen till.

Därför undrar människor

om gruppen RSF använder

svenska vapen.

Men Sveriges minister

Maria Malmer Stenergard

säger att det inte finns några

svenska vapen i kriget i Sudan.

Det säger hon till Sveriges Radio.

