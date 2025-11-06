Alla Väljare
Maria Malmer Stenergard är Sveriges utrikesminister. Hon är med i partiet Moderaterna. Foto: Pontus Lundahl/TT
Hon pratar om svenska vapen
Det är ett blodigt krig
i landet Sudan i Afrika.
Gruppen RSF
och landets militärer
krigar mot varandra.
Militärerna får hjälp
av Saudiarabien, bland annat.
RSF får hjälp av
Förenade Arabemiraten.
Förenade arabemiraten
säger att de inte
hjälper RSF med vapen.
Men Förenta Nationerna,
organisationen Amnesty
och flera experter
säger att de visst
hjälper RSF med vapen.
Sverige säljer vapen
till Förenade arabemiraten.
Det är landet som Sverige
säljer mest vapen till.
Därför undrar människor
om gruppen RSF använder
svenska vapen.
Men Sveriges minister
Maria Malmer Stenergard
säger att det inte finns några
svenska vapen i kriget i Sudan.
Det säger hon till Sveriges Radio.
8 SIDOR/TT
Förenade arabemiraten
- Förenade arabemiraten
är ett litet land i Mellanöstern.
Landet har blivit
mycket rikt på olja.
- Det är inte en demokrati.
Kungahusen bestämmer allt.
Människor har lite frihet.
- Det bor ungefär 11 miljoner
människor där.
Några av städerna i landet
är Abu Dhabi och Dubai.
Många gillar att åka
på semester dit.
Informationen kommer
från Landguiden.se.
6 november 2025
Så blir Sverige med indraget i kriget i Sudan för att de använder svenska vapen där?