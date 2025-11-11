Alla Väljare
Sveriges minister Benjamin Dousa och barn på flykt i Sudan. Foto: TT och AP
Mer hjälp till Sudan
Det är krig i landet Sudan
i Afrika.
Landets militärer
och gruppen RSF
krigar mot varandra.
Vanligt folk har
det mycket svårt.
Flera hundra tusen
människor är på flykt
från våldet.
Många har för lite mat,
de svälter.
Soldater i RSF ska ha
våldtagit kvinnor
och skjutit ihjäl flera hundra
människor på sjukhus.
Sverige har tidigare
skickat hjälp för
600 miljoner kronor
till Sudan.
Nu vill regeringen
hjälpa Sudan
med 100 miljoner kronor till.
– Det kommer betyda
mycket för människorna
som har det värst
på jorden just nu.
De har för lite av det mesta.
Det säger Benjamin Dousa
som är Sveriges minister
för hjälp till andra länder.
Pengarna ska vara
till mat, mediciner,
vård och skola, bland annat.
Det är organisationer
i Förenta Nationerna, FN,
som delar ut hjälpen.
8 SIDOR/TT
Kriget i Sudan
- Kriget i Sudan började
för över två år sedan,
våren år 2023.
- Över 20 tusen människor
har blivit dödade i kriget.
- Över 14 miljoner människor
har flytt från sina hem.
- Över 25 miljoner människor
saknar mat och hjälp.
- Experter säger
att kriget i Sudan
är den största katastrofen
för människor i hela världen.
11 november 2025
