Mer hjälp till Sudan

Det är krig i landet Sudan

i Afrika.

Landets militärer

och gruppen RSF

krigar mot varandra.

Vanligt folk har

det mycket svårt.

Flera hundra tusen

människor är på flykt

från våldet.

Många har för lite mat,

de svälter.

Soldater i RSF ska ha

våldtagit kvinnor

och skjutit ihjäl flera hundra

människor på sjukhus.

Sverige har tidigare

skickat hjälp för

600 miljoner kronor

till Sudan.

Nu vill regeringen

hjälpa Sudan

med 100 miljoner kronor till.

– Det kommer betyda

mycket för människorna

som har det värst

på jorden just nu.

De har för lite av det mesta.

Det säger Benjamin Dousa

som är Sveriges minister

för hjälp till andra länder.

Pengarna ska vara

till mat, mediciner,

vård och skola, bland annat.

Det är organisationer

i Förenta Nationerna, FN,

som delar ut hjälpen.

