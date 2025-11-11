Alla Väljare

Två bilder. En på ministern och en på barn i Sudan.

Sveriges minister Benjamin Dousa och barn på flykt i Sudan. Foto: TT och AP

Mer hjälp till Sudan

Det är krig i landet Sudan
i Afrika.
Landets militärer
och gruppen RSF
krigar mot varandra.

Vanligt folk har
det mycket svårt.
Flera hundra tusen
människor är på flykt
från våldet.
Många har för lite mat,
de svälter.

Soldater i RSF ska ha
våldtagit kvinnor
och skjutit ihjäl flera hundra
människor på sjukhus.

Sverige har tidigare
skickat hjälp för
600 miljoner kronor
till Sudan.

Nu vill regeringen
hjälpa Sudan
med 100 miljoner kronor till.

– Det kommer betyda
mycket för människorna
som har det värst
på jorden just nu.
De har för lite av det mesta.

Det säger Benjamin Dousa
som är Sveriges minister
för hjälp till andra länder.

Pengarna ska vara
till mat, mediciner,
vård och skola, bland annat.

Det är organisationer
i Förenta Nationerna, FN,
som delar ut hjälpen.

Kriget i Sudan

  • Kriget i Sudan började
    för över två år sedan,
    våren år 2023.
  • Över 20 tusen människor
    har blivit dödade i kriget.
  • Över 14 miljoner människor
    har flytt från sina hem.
  • Över 25 miljoner människor
    saknar mat och hjälp.
  • Experter säger
    att kriget i Sudan
    är den största katastrofen
    för människor i hela världen.
De sitter på en bil. De har stora gevär. Soldater från gruppen Rapid support forces, RSF. Foto: Hussein Malla/AP/TT

11 november 2025

2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 november, 2025 kl. 10:25

    BRA! JAG BER FÖR SUDAN VARJE DAG!!!🥰💜

    Svara
  2. . skriver:
    11 november, 2025 kl. 11:16

    Sverige hjälper alla länder i nöd.tack Sverige.

    Svara
