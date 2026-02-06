Alla Väljare
En man är misstänkt för att ha hotat ministrarna Johan Forssell och Benjamin Dousa. Foto: Lars Schröder/TT
Hot mot två ministrar
Poliser har tagit fast
en man som är ungefär 40 år.
Han är misstänkt för att ha
hotat ministrarna Johan Forssell
och Benjamin Dousa.
Det skriver flera tidningar.
Det var i slutet av januari
som poliser tog fast mannen.
Mannen ska ha lämnat
en korg med äpplen
utanför en av ministrarnas hem.
På äpplena hade någon ritat
ansikten som liknade
nazisternas ledare Adolf Hitler.
Utanför den andra ministerns hem
ska mannen ha lämnat
en blodig docka.
Det skriver flera tidningar.
Mannen säger att han
inte har gjort något brott.
På internet skrev en grupp
att de var skyldiga.
Mannen har med gruppen att göra,
skriver tidningen Aftonbladet.
Gruppen skrev att de var kritiska
till ministrarnas resa till Syrien.
Dousa och Forssell åkte
till Syrien förra året.
De träffade landets nya ledare.
Det är Sveriges poliser
för säkerhet, Säpo,
som jobbar med undersökningen.
Säpo vill inte säga
om det stämmer
att det är ministrarna
Dousa och Forssell
som är hotade.
Det är inte klart när
det blir en rättegång.
8 SIDOR/TT
6 februari 2026
Det var svart magi i dockan och äpplena. Mycket mörka och onda krafter är i Sverige som vill ha en ny världsordning.
Dessa är terrorister, för det är det de är, bör få livstid. De vill störta regeringen.
De gör detta för att syrierna, som fick asyl pga av krigsskäl inte ska skickas tillbaka.
Mycket farliga krafter och människor verkar i Sverige. De vill krossa Sverige.
så löjligt att ge sig på ministrarna. långa fängelsestraff till dom .som gör så.