Hot mot två ministrar

Poliser har tagit fast

en man som är ungefär 40 år.

Han är misstänkt för att ha

hotat ministrarna Johan Forssell

och Benjamin Dousa.

Det skriver flera tidningar.

Det var i slutet av januari

som poliser tog fast mannen.

Mannen ska ha lämnat

en korg med äpplen

utanför en av ministrarnas hem.

På äpplena hade någon ritat

ansikten som liknade

nazisternas ledare Adolf Hitler.

Utanför den andra ministerns hem

ska mannen ha lämnat

en blodig docka.

Det skriver flera tidningar.

Mannen säger att han

inte har gjort något brott.

På internet skrev en grupp

att de var skyldiga.

Mannen har med gruppen att göra,

skriver tidningen Aftonbladet.

Gruppen skrev att de var kritiska

till ministrarnas resa till Syrien.

Dousa och Forssell åkte

till Syrien förra året.

De träffade landets nya ledare.

Det är Sveriges poliser

för säkerhet, Säpo,

som jobbar med undersökningen.

Säpo vill inte säga

om det stämmer

att det är ministrarna

Dousa och Forssell

som är hotade.

Det är inte klart när

det blir en rättegång.

