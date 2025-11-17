Politiker på möte om klimatet

Det är ett stort möte om klimatet

i staden Bélem i Brasilien.

Mötet har varit i en vecka.

På fredag, den 21 november

ska mötet vara slut.

Nu är politiker från

flera olika länder på mötet.

De ska försöka komma överens

om hur de ska göra

för att klimatet

inte ska bli för varmt.

Tidigare har länderna

sagt att klimatet

inte ska bli mer än

mellan 1,5 och 2 grader varmare.

Nu säger forskare

att det kommer att bli

mer än 1,5 grader varmare.

Trots problemen för klimatet

är det få ledare

från olika länder på mötet.

En som inte åker dit

är svenska ledaren

Ulf Kristersson.

Men svenska politikern

Emma Wiesner är med på mötet.

Hon är politiker i Centerpartiet

och sitter i EUs riksdag.

Hon hoppas ändå att

länderna ska komma överens

om något innan mötet är slut.

– Det fantastiska med

mötena är att folk oftast

kommer överens,

även om det blir

sent på lördagskvällen,

säger hon.

8 SIDOR/TT