Alla Väljare
Emma Wiesner från Centerpartiet. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Politiker på möte om klimatet
Det är ett stort möte om klimatet
i staden Bélem i Brasilien.
Mötet har varit i en vecka.
På fredag, den 21 november
ska mötet vara slut.
Nu är politiker från
flera olika länder på mötet.
De ska försöka komma överens
om hur de ska göra
för att klimatet
inte ska bli för varmt.
Tidigare har länderna
sagt att klimatet
inte ska bli mer än
mellan 1,5 och 2 grader varmare.
Nu säger forskare
att det kommer att bli
mer än 1,5 grader varmare.
Trots problemen för klimatet
är det få ledare
från olika länder på mötet.
En som inte åker dit
är svenska ledaren
Ulf Kristersson.
Men svenska politikern
Emma Wiesner är med på mötet.
Hon är politiker i Centerpartiet
och sitter i EUs riksdag.
Hon hoppas ändå att
länderna ska komma överens
om något innan mötet är slut.
– Det fantastiska med
mötena är att folk oftast
kommer överens,
även om det blir
sent på lördagskvällen,
säger hon.
8 SIDOR/TT
17 november 2025