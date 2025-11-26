Svenska ministrar i Syrien

Johan Forssell och Benjamin Dousa

är ministrar i Sveriges regering.

Nyligen var de

i landet Syrien.

De ska bland annat

ha träffat Syriens nya ledare

Ahmed al-Sharaa.

Ministrarna var också i Syrien

för att prata om människor

som flytt från Syrien till Sverige.

Regeringen vill att fler

ska flytta tillbaka till Syrien.

Särskilt de som har

gjort brott i Sverige.

– Det är bra för Sverige

om fler reser tillbaka.

Därför är det viktigt

för regeringen att vara

på plats i Syrien.

Det skriver ministrarna till SVT.

Förra året tog gruppen HTS

över Syrien.

Den förra ledaren Bashar al-Assad

flydde till Ryssland.

Ahmed al-Sharaa var ledare för HTS.

Han blev Syriens nya ledare.

HTS har tidigare jobbat ihop

med gruppen al-Qaida.

Flera länder har

kallat HTS för terrorister.

Så är det inte längre.

Nu jobbar många från HTS

i Syriens regering.

