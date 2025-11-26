Alla Väljare
Benjamin Dousa är regeringens minister för hjälp till andra länder. Foto: Lars Schröder/TT
Johan Forssell är regeringens minister för migration. Foto: Jessica Gow/TT
Syriens nya ledare Ahmed al-Sharaa. Foto: AP/TT
Svenska ministrar i Syrien
Johan Forssell och Benjamin Dousa
är ministrar i Sveriges regering.
Nyligen var de
i landet Syrien.
De ska bland annat
ha träffat Syriens nya ledare
Ahmed al-Sharaa.
Ministrarna var också i Syrien
för att prata om människor
som flytt från Syrien till Sverige.
Regeringen vill att fler
ska flytta tillbaka till Syrien.
Särskilt de som har
gjort brott i Sverige.
– Det är bra för Sverige
om fler reser tillbaka.
Därför är det viktigt
för regeringen att vara
på plats i Syrien.
Det skriver ministrarna till SVT.
Förra året tog gruppen HTS
över Syrien.
Den förra ledaren Bashar al-Assad
flydde till Ryssland.
Ahmed al-Sharaa var ledare för HTS.
Han blev Syriens nya ledare.
HTS har tidigare jobbat ihop
med gruppen al-Qaida.
Flera länder har
kallat HTS för terrorister.
Så är det inte längre.
Nu jobbar många från HTS
i Syriens regering.
8 SIDOR/TT
26 november 2025
Syrien var fin och trygg!!!🥰
gada yalla syriennnn🥳😎