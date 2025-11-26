Alla Väljare

    Benjamin Dousa är regeringens minister för hjälp till andra länder. Foto: Lars Schröder/TT

    Johan Forssell är regeringens minister för migration. Foto: Jessica Gow/TT

    Syriens nya ledare Ahmed al-Sharaa. Foto: AP/TT

Svenska ministrar i Syrien

Johan Forssell och Benjamin Dousa
är ministrar i Sveriges regering.
Nyligen var de
i landet Syrien.

De ska bland annat
ha träffat Syriens nya ledare
Ahmed al-Sharaa.

Ministrarna var också i Syrien
för att prata om människor
som flytt från Syrien till Sverige.

Regeringen vill att fler
ska flytta tillbaka till Syrien.
Särskilt de som har
gjort brott i Sverige.

– Det är bra för Sverige
om fler reser tillbaka.
Därför är det viktigt
för regeringen att vara
på plats i Syrien.

Det skriver ministrarna till SVT.

Förra året tog gruppen HTS
över Syrien.
Den förra ledaren Bashar al-Assad
flydde till Ryssland.
Ahmed al-Sharaa var ledare för HTS.
Han blev Syriens nya ledare.

HTS har tidigare jobbat ihop
med gruppen al-Qaida.
Flera länder har
kallat HTS för terrorister.
Så är det inte längre.

Nu jobbar många från HTS
i Syriens regering.

8 SIDOR/TT

26 november 2025

  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    26 november, 2025 kl. 12:51

    Syrien var fin och trygg!!!🥰

    Svara
  2. bla bla skriver:
    26 november, 2025 kl. 17:07

    gada yalla syriennnn🥳😎

    Svara
