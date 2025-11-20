Alla Väljare

De går bredvid varandra. De håller varandra i handen.

Talmannen Andreas Norlén tillsammans med sin fru Helena Norlén. Foto: Magnus Lejhall/TT

Talmannen tar med frun

Andreas Norlén jobbar
som talman i Sveriges riksdag.
En talman leder arbetet i riksdagen.
Talmannen får betalt av staten.
Lönen är lika som statsministerns.

Talmannen ska också vara med
på möten i Sverige
och i andra länder.
Talmannen är Sveriges
näst högsta chef,
efter kungen.

Andreas Norlén tar ofta
med sin fru på olika jobb.
Det är viktigt
att hon är med ibland,
säger Andreas Norlén
till tidningen Dagens Nyheter.
Tidningen har undersökt resorna.

Talmannens fru Helena Norlén
har följt med på 35 resor.
Det är resor både i Sverige
och till andra länder.
Staten har betalat
för 13 av resorna.
Det är ungefär 110 tusen kronor.

Staten har också betalat
fyra av hennes resor med flyg.
En resa var till den berömda
konserten i Wien i Österrike
på nyåret.

Det står i reglerna
att talmannens fru
kan följa med
om resorna är viktiga.
Då kan staten betala.

Men experter säger
att ingen annan talman
tagit med sin partner
så här mycket.

– Hur mycket ska vi betala
för hans frus resor?

Det säger Göran Sundström
till Dagens Nyheter.
Han är professor och expert
på regler om statens pengar.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

20 november 2025

18 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    20 november, 2025 kl. 10:51

    klart att han ska ta med sin fru vart är problemet??

  2. LiV skriver:
    20 november, 2025 kl. 11:20

    mindre pengar till t.ex skolorna för att hans fru ska få lyxa sig betala med din egen lön om det typ inte är en jätteviktig och langvarig resa

  3. V skriver:
    20 november, 2025 kl. 11:29

    Jag ser inga problem med att hon får resa med sin man

  4. Hallåa skriver:
    20 november, 2025 kl. 11:51

    Det är vi skattebetalare som betalar för hela kalaset 🤔 vi är tyvärr bara slavar

  5. Bea skriver:
    20 november, 2025 kl. 12:15

    han representerar sverige och han har rätt att ta med sig frun. jag betalar gärna för det. 😘😘😍😍🤗🤗 och desuttom så gillar jag våran talman.

  6. Lars skriver:
    20 november, 2025 kl. 12:33

    Vad är nästa steg ?. Är det att ta med sina barn och staten betalar resorna
    Eller kanske sin far eller mor?
    Vem vet

  7. Anonym skriver:
    20 november, 2025 kl. 13:15

    Har hon inget jobb.

  8. Cath skriver:
    20 november, 2025 kl. 13:34

    Hej, Klart att han tar med sin frun och de kan resa. Men resan som har anledningen/viktig ingen personlig resan. Det är inte viktig också att han tar hela familjen …Gränsen är viktig. INTE FÖR utnyttja reglerna 🤬

  9. . skriver:
    20 november, 2025 kl. 14:10

    nu är det så att det är bara frun som är på resorna kan ni inte läsa texten???? spö inte på🤠🤯🤠🤡

  10. Lenna skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:09

    😮

  11. V skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:09

    10 öre per Invånare ,det kan vi bjuda honom på

  12. Lisa skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:16

    Håller helt med vad Cath 👍 och Lars

  13. lisa skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:25

    tycker att han får fortsätta resa med frun😍😍🤗🤗

  14. Svennebanan skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:37

    V skriver 10 öre ,räkna detpå nästan 11 miljoner folk i Sverige 🤠så blir det en bra slant,,,,

  15. Hejchan skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:41

    Lars och marie undrar vad du menar med 😂🤡🤔10 öre. Till v

  16. Kurt skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:44

    Till Lisa😅ja han får gärna fortsätta med fjun🤠 men inte med mina skattepengar!!!!!!

  17. Betty Wont skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:47

    Att resa med honom är en sak, men han skulle stå för hennes mat.

  18. Hilda skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:50

    Vad blir nästa steg 😂😅🤠att ta med hela tjocka släkten, 🏠 djuren, Nanny,mm 😡nej Tack

