Talmannen tar med frun

Andreas Norlén jobbar

som talman i Sveriges riksdag.

En talman leder arbetet i riksdagen.

Talmannen får betalt av staten.

Lönen är lika som statsministerns.

Talmannen ska också vara med

på möten i Sverige

och i andra länder.

Talmannen är Sveriges

näst högsta chef,

efter kungen.

Andreas Norlén tar ofta

med sin fru på olika jobb.

Det är viktigt

att hon är med ibland,

säger Andreas Norlén

till tidningen Dagens Nyheter.

Tidningen har undersökt resorna.

Talmannens fru Helena Norlén

har följt med på 35 resor.

Det är resor både i Sverige

och till andra länder.

Staten har betalat

för 13 av resorna.

Det är ungefär 110 tusen kronor.

Staten har också betalat

fyra av hennes resor med flyg.

En resa var till den berömda

konserten i Wien i Österrike

på nyåret.

Det står i reglerna

att talmannens fru

kan följa med

om resorna är viktiga.

Då kan staten betala.

Men experter säger

att ingen annan talman

tagit med sin partner

så här mycket.

– Hur mycket ska vi betala

för hans frus resor?

Det säger Göran Sundström

till Dagens Nyheter.

Han är professor och expert

på regler om statens pengar.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR