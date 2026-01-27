Hans resa kostade 660 tusen

Andreas Norlén

leder arbetet

i Sveriges riksdag.

Han är talman.

I somras åkte han

på en jobbresa till Schweiz.

Resan kostade 660 tusen kronor.

Hans fru och son följde med.

Med på resan var också

några politiker från Japan.

Det skriver tidningen

Dagens Nyheter.

Först skulle de åka

med regeringens flygplan.

Men resan blev stoppad

på grund av ett fel.

Att resa med ett vanligt flygplan

skulle ha kostat ungefär 17 tusen kronor.

Men i stället bad riksdagen

att myndigheten Försvarsmakten

skulle boka ett privat flygplan

till gruppen som skulle resa.

Det kostade 660 tusen kronor.

I höstas blev en annan

av Norléns resor stoppad.

Försvarsmakten fick ändå

betala nära 1,5 miljoner kronor

för den resan.

En del är kritiska

till Norléns dyra resor.

Han reser för statens pengar.

Det är inte heller första gången

som Norléns resor får kritik.

Det står i reglerna

att talmannens fru kan följa med

om resorna är viktiga.

Då kan staten betala.

Men experter säger

att ingen annan talman

har tagit med sin partner

så mycket på resor som Norlén.

Andreas Norlén tycker inte

att han har gjort något fel.

Han säger att det inte är

han som bokar resorna.

Andreas Norlén är med

i partiet Moderaterna.

8 SIDOR/TT