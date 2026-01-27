Alla Väljare
Andreas Norlén är talman i riksdagen. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Hans resa kostade 660 tusen
Andreas Norlén
leder arbetet
i Sveriges riksdag.
Han är talman.
I somras åkte han
på en jobbresa till Schweiz.
Resan kostade 660 tusen kronor.
Hans fru och son följde med.
Med på resan var också
några politiker från Japan.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter.
Först skulle de åka
med regeringens flygplan.
Men resan blev stoppad
på grund av ett fel.
Att resa med ett vanligt flygplan
skulle ha kostat ungefär 17 tusen kronor.
Men i stället bad riksdagen
att myndigheten Försvarsmakten
skulle boka ett privat flygplan
till gruppen som skulle resa.
Det kostade 660 tusen kronor.
I höstas blev en annan
av Norléns resor stoppad.
Försvarsmakten fick ändå
betala nära 1,5 miljoner kronor
för den resan.
En del är kritiska
till Norléns dyra resor.
Han reser för statens pengar.
Det är inte heller första gången
som Norléns resor får kritik.
Det står i reglerna
att talmannens fru kan följa med
om resorna är viktiga.
Då kan staten betala.
Men experter säger
att ingen annan talman
har tagit med sin partner
så mycket på resor som Norlén.
Andreas Norlén tycker inte
att han har gjort något fel.
Han säger att det inte är
han som bokar resorna.
Andreas Norlén är med
i partiet Moderaterna.
Talmannen
- Talmannen Andreas Norlén
leder arbetet i Sveriges riksdag.
Han får betalt av staten.
- Han tjänar över
200 tusen kronor i månaden.
Det är lika mycket som
Sveriges statsminister tjänar.
- Talmannen är också med
på möten i Sverige
och i andra länder.
- Talmannen är Sveriges
näst högsta chef, efter kungen.
27 januari 2026
Sveriges regering minskar bidraget för människor som inte hade råd med att betala hyror och mat, men betalar dyra resor av talmannen, som tjänar så mycket pengar varje månad. Varför kan talmannen och sin fru inte resa med vanligt flygplan?? Han skulle skämmas!!