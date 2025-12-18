Alla Väljare

Abir Al-Sahlani från Centerpartiet jobbar i EUs riksdag. Hon har jobbat med att abort ska bli säkrare för alla kvinnor i EU. Foto: C Rasmussen/TT

EU kräver säkrare abort

Europeiska Unionens riksdag
kräver att abort
ska bli säker och laglig
för alla kvinnor i EU.

Från början var det ett förslag.
Det heter Min röst, mitt val.
Över en miljon människor
skrev på förslaget.

På onsdagen röstade
politikerna i EUs riksdag
om förslaget.

De vill nu att förslaget
ska bli en lag i EU.
De vill att EU ska hjälpa kvinnor
som vill göra abort
med resa och pengar.

Kvinnorna ska få rätt
att göra abort i ett annat land i EU
även om de bor i ett land
som Polen.
Polen har hårda lagar
om abort.

Alla svenska politiker
röstade ja till förslaget
utom Sverigedemokraterna.
De röstade nej.

Politikern Abir al-Sahlani
från Centerpartiet
har jobbat länge med förslaget.

– Det här är en stor seger
för alla kvinnor i Europa.
EU har visat att vård
för kvinnors kropp och hälsa
är en mänsklig rättighet,
säger hon.

8 SIDOR/TT

Så fungerar EU

EUs riksdag

  • EUs riksdag kallas
    Europaparlamentet.
  • Folket i de olika länderna
    väljer politikerna
    som bestämmer där.
  • På onsdagen röstade politikerna
    i EUs riksdag
    om ett nytt förslag.
  • Det handlade om säkrare abort
    för alla kvinnor i EU.
  • 358 politiker röstade ja
    till förslaget.
  • 202 röstade nej.
  • 79 la ner sina röster.
  • Nu är det EUs regering,
    EU-kommissionen,
    som ska undersöka om förslaget
    kan bli en lag.
En stor sal där flera hundra politiker sitter i bänkar. Europaparlamentet i Bryssel i Belgien. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT

18 december 2025

