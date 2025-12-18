Alla Väljare
Abir Al-Sahlani från Centerpartiet jobbar i EUs riksdag. Hon har jobbat med att abort ska bli säkrare för alla kvinnor i EU. Foto: C Rasmussen/TT
EU kräver säkrare abort
Europeiska Unionens riksdag
kräver att abort
ska bli säker och laglig
för alla kvinnor i EU.
Från början var det ett förslag.
Det heter Min röst, mitt val.
Över en miljon människor
skrev på förslaget.
På onsdagen röstade
politikerna i EUs riksdag
om förslaget.
De vill nu att förslaget
ska bli en lag i EU.
De vill att EU ska hjälpa kvinnor
som vill göra abort
med resa och pengar.
Kvinnorna ska få rätt
att göra abort i ett annat land i EU
även om de bor i ett land
som Polen.
Polen har hårda lagar
om abort.
Alla svenska politiker
röstade ja till förslaget
utom Sverigedemokraterna.
De röstade nej.
Politikern Abir al-Sahlani
från Centerpartiet
har jobbat länge med förslaget.
– Det här är en stor seger
för alla kvinnor i Europa.
EU har visat att vård
för kvinnors kropp och hälsa
är en mänsklig rättighet,
säger hon.
8 SIDOR/TT
EUs riksdag
- EUs riksdag kallas
Europaparlamentet.
- Folket i de olika länderna
väljer politikerna
som bestämmer där.
- På onsdagen röstade politikerna
i EUs riksdag
om ett nytt förslag.
- Det handlade om säkrare abort
för alla kvinnor i EU.
- 358 politiker röstade ja
till förslaget.
- 202 röstade nej.
- 79 la ner sina röster.
- Nu är det EUs regering,
EU-kommissionen,
som ska undersöka om förslaget
kan bli en lag.
18 december 2025