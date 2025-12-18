EU kräver säkrare abort

Europeiska Unionens riksdag

kräver att abort

ska bli säker och laglig

för alla kvinnor i EU.

Från början var det ett förslag.

Det heter Min röst, mitt val.

Över en miljon människor

skrev på förslaget.

På onsdagen röstade

politikerna i EUs riksdag

om förslaget.

De vill nu att förslaget

ska bli en lag i EU.

De vill att EU ska hjälpa kvinnor

som vill göra abort

med resa och pengar.

Kvinnorna ska få rätt

att göra abort i ett annat land i EU

även om de bor i ett land

som Polen.

Polen har hårda lagar

om abort.

Alla svenska politiker

röstade ja till förslaget

utom Sverigedemokraterna.

De röstade nej.

Politikern Abir al-Sahlani

från Centerpartiet

har jobbat länge med förslaget.

– Det här är en stor seger

för alla kvinnor i Europa.

EU har visat att vård

för kvinnors kropp och hälsa

är en mänsklig rättighet,

säger hon.

8 SIDOR/TT

Så fungerar EU