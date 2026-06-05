Förslag om riksdagens vildar

Partierna Sverigedemokraterna

och Kristdemokraterna

vill ändra reglerna

för politiska vildar i riksdagen.

Det är politiker

som lämnat sitt parti.

Men de kan fortsätta

att arbeta i riksdagen

utan att vara med

i ett parti.

Nu finns nio politiska vildar

i riksdagen.

– Jag tycker inte att den

som inte är med i ett parti

ska få vara kvar i riksdagen.

Det säger Linda Lindberg

till Sveriges Radio.

Hon leder Sverigedemokraternas

grupp i riksdagen.

Men i dag finns inga regler

som kan tvinga en politisk vilde

att sluta i riksdagen.

Partierna Sverigedemokraterna

och Kristdemokraterna

vill ha en sådan regel.

Men då måste

den viktiga grundlagen ändras.

En del politiker

har blivit personvalda

till riksdagen.

Då har många väljare

kryssat för just dem i valet.

En personvald politiker

som lämnar sitt parti

ska få fortsätta i riksdagen.

Det vill Sverigedemokraterna

inte ändra.

I valet år 2022

kom 29 politiker

in i riksdagen

genom personval.

Partierna Socialdemokraterna,

Vänsterpartiet, Miljöpartiet

och Centerpartiet vill inte

ändra reglerna för politiska vildar.

Det säger de till Sveriges Radio.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR