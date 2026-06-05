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Politikern Linda Lindberg i partiet Sverigedemokraterna. Foto: Henrik Montgomery/TT
Förslag om riksdagens vildar
Partierna Sverigedemokraterna
och Kristdemokraterna
vill ändra reglerna
för politiska vildar i riksdagen.
Det är politiker
som lämnat sitt parti.
Men de kan fortsätta
att arbeta i riksdagen
utan att vara med
i ett parti.
Nu finns nio politiska vildar
i riksdagen.
– Jag tycker inte att den
som inte är med i ett parti
ska få vara kvar i riksdagen.
Det säger Linda Lindberg
till Sveriges Radio.
Hon leder Sverigedemokraternas
grupp i riksdagen.
Men i dag finns inga regler
som kan tvinga en politisk vilde
att sluta i riksdagen.
Partierna Sverigedemokraterna
och Kristdemokraterna
vill ha en sådan regel.
Men då måste
den viktiga grundlagen ändras.
En del politiker
har blivit personvalda
till riksdagen.
Då har många väljare
kryssat för just dem i valet.
En personvald politiker
som lämnar sitt parti
ska få fortsätta i riksdagen.
Det vill Sverigedemokraterna
inte ändra.
I valet år 2022
kom 29 politiker
in i riksdagen
genom personval.
Partierna Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Centerpartiet vill inte
ändra reglerna för politiska vildar.
Det säger de till Sveriges Radio.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Sveriges riksdag
- 349 politiker är valda
till Sveriges riksdag.
- Politikerna väljs i valet till riksdagen.
- Partierna Socialdemokraterna,
Moderaterna,
Sverigedemokraterna,
Vänsterpartiet,
Miljöpartiet,
Centerpartiet,
Liberalerna
och Kristdemokraterna
har politiker i riksdagen.
- Just nu finns nio politiker
som lämnat sitt parti.
De är politiska vildar i riksdagen.
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5 juni 2026