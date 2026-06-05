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Linda Lindberg pratar.

Politikern Linda Lindberg i partiet Sverigedemokraterna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Förslag om riksdagens vildar

Partierna Sverigedemokraterna
och Kristdemokraterna
vill ändra reglerna
för politiska vildar i riksdagen.

Det är politiker
som lämnat sitt parti.
Men de kan fortsätta
att arbeta i riksdagen
utan att vara med
i ett parti.

Nu finns nio politiska vildar
i riksdagen.

– Jag tycker inte att den
som inte är med i ett parti
ska få vara kvar i riksdagen.

Det säger Linda Lindberg
till Sveriges Radio.
Hon leder Sverigedemokraternas
grupp i riksdagen.

Men i dag finns inga regler
som kan tvinga en politisk vilde
att sluta i riksdagen.

Partierna Sverigedemokraterna
och Kristdemokraterna
vill ha en sådan regel.
Men då måste
den viktiga grundlagen ändras.

En del politiker
har blivit personvalda
till riksdagen.
Då har många väljare
kryssat för just dem i valet.

En personvald politiker
som lämnar sitt parti
ska få fortsätta i riksdagen.
Det vill Sverigedemokraterna
inte ändra.

I valet år 2022
kom 29 politiker
in i riksdagen
genom personval.

Partierna Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Centerpartiet vill inte
ändra reglerna för politiska vildar.
Det säger de till Sveriges Radio.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Sveriges riksdag

  • 349 politiker är valda
    till Sveriges riksdag.
  • Politikerna väljs i valet till riksdagen.
  • Partierna Socialdemokraterna,
    Moderaterna,
    Sverigedemokraterna,
    Vänsterpartiet,
    Miljöpartiet,
    Centerpartiet,
    Liberalerna
    och Kristdemokraterna
    har politiker i riksdagen.
  • Just nu finns nio politiker
    som lämnat sitt parti.
    De är politiska vildar i riksdagen.
  • Här kan du läsa mer om riksdagen
Den stora salen i Sveriges riksdag. Alla politiker sitter i sina bänkar. Politikerna i Sveriges riksdag. Foto: Anders Wiklund/TT

5 juni 2026

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