Alla Väljare
Ett barn går mellan två vuxna. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Förslag ska skydda barn mer
Regeringen vill ändra
i lagen om vård av unga, LVU.
Ändringarna ska skydda barn bättre.
Lagen LVU säger
att socialtjänsten kan
ta hand om barn
om de behöver det
för att vara trygga.
Barnet kan få flytta
från föräldrarna.
Ett barn kan då
få bo hos en annan familj,
i ett familjehem.
Där tar andra vuxna
hand om barnet.
Regeringen vill nu
att socialtjänsten
ska få flytta barn
om det finns risk
- att barnet är med om heder
- att barnet börjar med brott.
Regeringen vill också
göra det svårare
för föräldrar
att få tillbaka barnet hem igen.
Socialtjänsten ska vara noga
med att lyssna på
hur barnet trivs i familjehemmet
och hur länge barnet
bott där.
I vår kan riksdagen få rösta
om regeringens förslag.
Om det blir ja kan den nya lagen
börja gälla i januari år 2027.
8 SIDOR/TT
2 december 2025
jag vet inte om det här är bra eller dåligt men det är bra att socialtjänsten kommer lyssna mer på folk som trivs sämre <33
Hedersproblematiken finns inte ibland svenskar utan enbart hos invandrare.
De tycker inte om att Sverige blandar sig i detta. Och så blir det bråk igen.
A vill dom bo i Sverige så måste man anpassa sig,annars rycker ungarna. Tycker det är jättebra förslag. Heder passar inte i modernt samhälle. Borde gälla 2026. Och inte 2027.
Du har helt rätt Bertil. De måste anpassa sig efter våra svenska värderingar.
Heder hör inte hemma i Sverige. Vi lever efter kristna värderingar här.
Och lagen borde börja gälla 2026.