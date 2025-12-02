Förslag ska skydda barn mer

Regeringen vill ändra

i lagen om vård av unga, LVU.

Ändringarna ska skydda barn bättre.

Lagen LVU säger

att socialtjänsten kan

ta hand om barn

om de behöver det

för att vara trygga.

Barnet kan få flytta

från föräldrarna.

Ett barn kan då

få bo hos en annan familj,

i ett familjehem.

Där tar andra vuxna

hand om barnet.

Regeringen vill nu

att socialtjänsten

ska få flytta barn

om det finns risk

att barnet är med om heder

att barnet börjar med brott.

Regeringen vill också

göra det svårare

för föräldrar

att få tillbaka barnet hem igen.

Socialtjänsten ska vara noga

med att lyssna på

hur barnet trivs i familjehemmet

och hur länge barnet

bott där.

I vår kan riksdagen få rösta

om regeringens förslag.

Om det blir ja kan den nya lagen

börja gälla i januari år 2027.

