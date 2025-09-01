Kultur

Hon ler och tittar in i kameran. Det syns gröna blad bakom henne.

Elaf Ali är journalist och författare. Foto: Anna Svanberg

Hon skriver om heder

Elaf Ali är journalist.
Hon har jobbat på tv,
bland annat.

När Elaf var ung bestämde
hennes föräldrar att hon
måste följa särskilda regler.

Hon fick inte klä sig  som hon ville.
Hon fick inte sminka sig.
Hon fick inte prata med killar.
Hon fick inte gå hem till kompisar.

– Efter ett tag förstod jag
att något var fel.
Mina klasskamrater hade
inga sådana regler.
Inte mina bröder heller.
Det säger Elaf Ali
till 8 Sidor.

Reglerna handlade om
att skydda familjens rykte,
familjens heder.

Elafs familj kommer
från landet Irak.
Där är det vanligt
med sådana regler.
Men i Sverige är det ett brott.

Nu har Elaf Ali skrivit
en bok om heder.
Den heter Heder – om regler
och tvång, frihet och kärlek.
Det är en bok med råd och tips.
Den är skriven på lätt svenska.

– Jag skrev boken för att
det inte fanns en sådan bok.
Men den behövs,
säger Elaf Ali.

Brott om heder är vanligt i Sverige.
Flera hundra tusen ungdomar
måste följa hårda regler.
Det visar undersökningar.

Men det finns hjälp att få.

– Du är inte ensam.
Det finns sidor på internet
där du kan få hjälp
utan att säga ditt namn.
Du kan också prata med någon
vuxen som du litar på,
säger Elaf Ali.

Själv lyckades hon bli fri
från de hårda reglerna.
Hon fick sin pappa
att förstå att han gjorde fel.

– Han gjorde som de gör i Irak.
Han trodde att det var rätt.
Jag sa att så är det inte i Sverige.
En tjej får inte dåligt rykte
om hon har på sig shorts,
eller pratar med en kamrat.

Till slut ändrade sig
hennes pappa.

– I dag är pappa min
bästa kompis, säger Elaf Ali.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR

Elaf Ali och brott om heder

  • Elaf Ali är 38 år.
    Hon är född i staden Bagdad
    i landet Irak.
  • Elaf Ali är journalist
    och författare.
    Hon har skrivit boken
    Heder – om regler och
    tvång, frihet och kärlek.
  • Tidigare har hon skrivit boken
    Vem har sagt något om kärlek?
    Den handlar om hur
    hon blev fri från
    reglerna om heder.
  • Båda böckerna
    finns på lätt svenska.
  • Brott om heder handlar om
    att en person blir straffad
    eller kontrollerad av sin familj.
  • Familjen tycker att de
    förlorat sin heder
    när personen gjort något
    som de tycker skadar familjen.
  • Brotten händer
    framför allt ungdomar
    som har en eller två föräldrar
    födda i ett annat land.
  • Behöver du hjälp
    och det handlar om heder?
    Har du varit med om hot,
    våld och kontroll?
    Ring och prata med experter
    Rätt att välja.
    Telefon 020-57 70 70.

 

1 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    1 september, 2025 kl. 10:36

    Jag är emot ”HEDER” men det betyder inte att den svenska model är den bästa! Lite respekt och det som kalas ”adap” på turkiska är alltid bra! Den svenska kulturen är andra extrem, tyvärr…

    Svara
  2. MILENA LUISA skriver:
    1 september, 2025 kl. 10:39

    Till den muslimska delen vill jag säga att framför allt en människa måste inte vara muslim…och till alla ungdomar svenska eller utländska vill jag säga att de kan vända sig till mig…vi uppfostrade våra barn på väldigt internationell sätt…skam inte…jag är här och gärna hjälper er-till alla från 0 till 25 ålder…

    Svara
  3. Sofia skriver:
    1 september, 2025 kl. 11:01

    Det är väldigt hypokratiskt att prata om heder som något enbart negativ. Här handlar det inte om heder men om normalisering till dominerande kultur. Heder inom svenska värderingar handlar t ex om att sträva efter att vara självförsörjande och inte ljuga. Är det dåligt?

    Svara
  4. Sofia skriver:
    1 september, 2025 kl. 11:04

    Annat exempel om hypokrati vad gäller heder: en flicka kan visst ha shorts i klassrummet, men inte en bussförare på sommaren, då störs alla gamla tanter. Du kan visst ha vilka kläder du vill ha, men inte svettisar på teater eller pyjamas på jobbet.

    Svara
  5. MILENA LUISA skriver:
    1 september, 2025 kl. 11:16

    Sofia du är rolig!!! Jag är här för alla-jag ser att den ravin mellan muslimerna och icke muslimerna är stor-så alla kan vända sig till mig!!! Tyvärr, alla ungdomar på hela jorden mår dåligt eftersom de har inte förebild…så gärna vända sig till mig innan sker katastrof…

    Svara
  6. MILENA LUISA skriver:
    1 september, 2025 kl. 11:17

    Allihopa kan sluta plåga ungdomar…de mår dåligt och har baracigaretter att vnda sig till…så sluta allihopa…ok???!!!!

    Svara
  7. Andreas skriver:
    1 september, 2025 kl. 13:13

    Mycket bra att hennes pappa ändrade sig och blev försvenskad. Han var nog hjärntvättad i hemlandet av sina föräldrar .dessa vet inget dom är lärda Mycket fel dålig syn på kvinnan. Sverige är ett fritt land här kan alla leva som dom vill,jag är mycket stolt att bo här .jag ska läsa hennes bok .

    Svara
  8. Andreas skriver:
    1 september, 2025 kl. 13:17

    I sverige finns psykologer man kan vända sig till om man har problem hemma.och flickor från dessa länder kan vända sig till professionella utbildade kuratorer på skolan.våga sök hjälp ingen ska trycka ner er.sverige är ett fritt land.

    Svara
  9. MILENA LUISA skriver:
    1 september, 2025 kl. 14:49

    Sverige är ett absurdistan Andreas! Men han faktisk gjorde rätt att förstå situation och tvingade inte till något-det leder ingestans…vad fin-men alla ungdomar lider idag-föräldrar har inte förståelse och har det jobbigt! Muslimsk kultur är nyttigt -men den riktigt muslimsk kultur faktisk…

    Svara
  10. MILENA LUISA skriver:
    1 september, 2025 kl. 14:51

    Jag hittade inte nån frihet i Sverige-alla var elak till mig bara på grund att vi är muslimer! Jag konventerade i min 19 ålder och ska dö som muslim! Allt är lögn -att Sverige demokratisk och gud ved vad-jag är här eftersom min familj är här-om de dör så är jag tillbaka i BRNO!!!

    Svara
  11. V skriver:
    1 september, 2025 kl. 15:12

    Om sverige är ett så dåligt land varför bor man här? Finns andra länder att välja på? Eller?? Visa människor bara klagar och klagar .jag trivs här ,skulle aldrig vilja flytta till ett annat land.

    Svara
  12. MILENA LUISA skriver:
    1 september, 2025 kl. 15:45

    ÖDE ÄR ÖDE!!! Men jag saknar Brno verkligen…svenskar måste anpassa sig också till invandrare…de är en del i samhälle!

    Svara
