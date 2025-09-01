Kultur
Elaf Ali är journalist och författare. Foto: Anna Svanberg
Hon skriver om heder
Elaf Ali är journalist.
Hon har jobbat på tv,
bland annat.
När Elaf var ung bestämde
hennes föräldrar att hon
måste följa särskilda regler.
Hon fick inte klä sig
som hon ville.
Hon fick inte sminka sig.
Hon fick inte prata med killar.
Hon fick inte gå hem till kompisar.
– Efter ett tag förstod jag
att något var fel.
Mina klasskamrater hade
inga sådana regler.
Inte mina bröder heller.
Det säger Elaf Ali
till 8 Sidor.
Reglerna handlade om
att skydda familjens rykte,
familjens heder.
Elafs familj kommer
från landet Irak.
Där är det vanligt
med sådana regler.
Men i Sverige är det ett brott.
Nu har Elaf Ali skrivit
en bok om heder.
Den heter Heder – om regler
och tvång, frihet och kärlek.
Det är en bok med råd och tips.
Den är skriven på lätt svenska.
– Jag skrev boken för att
det inte fanns en sådan bok.
Men den behövs,
säger Elaf Ali.
Brott om heder är vanligt i Sverige.
Flera hundra tusen ungdomar
måste följa hårda regler.
Det visar undersökningar.
Men det finns hjälp att få.
– Du är inte ensam.
Det finns sidor på internet
där du kan få hjälp
utan att säga ditt namn.
Du kan också prata med någon
vuxen som du litar på,
säger Elaf Ali.
Själv lyckades hon bli fri
från de hårda reglerna.
Hon fick sin pappa
att förstå att han gjorde fel.
– Han gjorde som de gör i Irak.
Han trodde att det var rätt.
Jag sa att så är det inte i Sverige.
En tjej får inte dåligt rykte
om hon har på sig shorts,
eller pratar med en kamrat.
Till slut ändrade sig
hennes pappa.
– I dag är pappa min
bästa kompis, säger Elaf Ali.
LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR
Elaf Ali och brott om heder
- Elaf Ali är 38 år.
Hon är född i staden Bagdad
i landet Irak.
- Elaf Ali är journalist
och författare.
Hon har skrivit boken
Heder – om regler och
tvång, frihet och kärlek.
- Tidigare har hon skrivit boken
Vem har sagt något om kärlek?
Den handlar om hur
hon blev fri från
reglerna om heder.
- Båda böckerna
finns på lätt svenska.
- Brott om heder handlar om
att en person blir straffad
eller kontrollerad av sin familj.
- Familjen tycker att de
förlorat sin heder
när personen gjort något
som de tycker skadar familjen.
- Brotten händer
framför allt ungdomar
som har en eller två föräldrar
födda i ett annat land.
- Behöver du hjälp
och det handlar om heder?
Har du varit med om hot,
våld och kontroll?
Ring och prata med experter
på Rätt att välja.
Telefon 020-57 70 70.
1 september 2025
Jag är emot ”HEDER” men det betyder inte att den svenska model är den bästa! Lite respekt och det som kalas ”adap” på turkiska är alltid bra! Den svenska kulturen är andra extrem, tyvärr…
Till den muslimska delen vill jag säga att framför allt en människa måste inte vara muslim…och till alla ungdomar svenska eller utländska vill jag säga att de kan vända sig till mig…vi uppfostrade våra barn på väldigt internationell sätt…skam inte…jag är här och gärna hjälper er-till alla från 0 till 25 ålder…
Det är väldigt hypokratiskt att prata om heder som något enbart negativ. Här handlar det inte om heder men om normalisering till dominerande kultur. Heder inom svenska värderingar handlar t ex om att sträva efter att vara självförsörjande och inte ljuga. Är det dåligt?
Annat exempel om hypokrati vad gäller heder: en flicka kan visst ha shorts i klassrummet, men inte en bussförare på sommaren, då störs alla gamla tanter. Du kan visst ha vilka kläder du vill ha, men inte svettisar på teater eller pyjamas på jobbet.
Sofia du är rolig!!! Jag är här för alla-jag ser att den ravin mellan muslimerna och icke muslimerna är stor-så alla kan vända sig till mig!!! Tyvärr, alla ungdomar på hela jorden mår dåligt eftersom de har inte förebild…så gärna vända sig till mig innan sker katastrof…
Allihopa kan sluta plåga ungdomar…de mår dåligt och har baracigaretter att vnda sig till…så sluta allihopa…ok???!!!!
Mycket bra att hennes pappa ändrade sig och blev försvenskad. Han var nog hjärntvättad i hemlandet av sina föräldrar .dessa vet inget dom är lärda Mycket fel dålig syn på kvinnan. Sverige är ett fritt land här kan alla leva som dom vill,jag är mycket stolt att bo här .jag ska läsa hennes bok .
I sverige finns psykologer man kan vända sig till om man har problem hemma.och flickor från dessa länder kan vända sig till professionella utbildade kuratorer på skolan.våga sök hjälp ingen ska trycka ner er.sverige är ett fritt land.
Sverige är ett absurdistan Andreas! Men han faktisk gjorde rätt att förstå situation och tvingade inte till något-det leder ingestans…vad fin-men alla ungdomar lider idag-föräldrar har inte förståelse och har det jobbigt! Muslimsk kultur är nyttigt -men den riktigt muslimsk kultur faktisk…
Jag hittade inte nån frihet i Sverige-alla var elak till mig bara på grund att vi är muslimer! Jag konventerade i min 19 ålder och ska dö som muslim! Allt är lögn -att Sverige demokratisk och gud ved vad-jag är här eftersom min familj är här-om de dör så är jag tillbaka i BRNO!!!
Om sverige är ett så dåligt land varför bor man här? Finns andra länder att välja på? Eller?? Visa människor bara klagar och klagar .jag trivs här ,skulle aldrig vilja flytta till ett annat land.
ÖDE ÄR ÖDE!!! Men jag saknar Brno verkligen…svenskar måste anpassa sig också till invandrare…de är en del i samhälle!