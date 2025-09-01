Hon skriver om heder

Elaf Ali är journalist.

Hon har jobbat på tv,

bland annat.

När Elaf var ung bestämde

hennes föräldrar att hon

måste följa särskilda regler.

Hon fick inte klä sig som hon ville.

Hon fick inte sminka sig.

Hon fick inte prata med killar.

Hon fick inte gå hem till kompisar.

– Efter ett tag förstod jag

att något var fel.

Mina klasskamrater hade

inga sådana regler.

Inte mina bröder heller.

Det säger Elaf Ali

till 8 Sidor.

Reglerna handlade om

att skydda familjens rykte,

familjens heder.

Elafs familj kommer

från landet Irak.

Där är det vanligt

med sådana regler.

Men i Sverige är det ett brott.

Nu har Elaf Ali skrivit

en bok om heder.

Den heter Heder – om regler

och tvång, frihet och kärlek.

Det är en bok med råd och tips.

Den är skriven på lätt svenska.

– Jag skrev boken för att

det inte fanns en sådan bok.

Men den behövs,

säger Elaf Ali.

Brott om heder är vanligt i Sverige.

Flera hundra tusen ungdomar

måste följa hårda regler.

Det visar undersökningar.

Men det finns hjälp att få.

– Du är inte ensam.

Det finns sidor på internet

där du kan få hjälp

utan att säga ditt namn.

Du kan också prata med någon

vuxen som du litar på,

säger Elaf Ali.

Själv lyckades hon bli fri

från de hårda reglerna.

Hon fick sin pappa

att förstå att han gjorde fel.

– Han gjorde som de gör i Irak.

Han trodde att det var rätt.

Jag sa att så är det inte i Sverige.

En tjej får inte dåligt rykte

om hon har på sig shorts,

eller pratar med en kamrat.

Till slut ändrade sig

hennes pappa.

– I dag är pappa min

bästa kompis, säger Elaf Ali.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR