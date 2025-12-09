Alla Väljare

De fyra partiledarna sitter vid ett bord i ett kök. De ser glada ut.

Statsminister Ulf Kristersson med Simona Mohamsson, Jimmie Åkesson och Ebba Busch. Foto: Christine Olsson/TT

Ledarna träffades i Strängnäs

Ledarna för partierna
som styr Sverige
har haft möte.

De har träffats hemma hos
statsminister Ulf Kristersson
i Strängnäs.

Ledarna pratade om hur de
ska jobba inför valet nästa år.

Moderaten Ulf Kristersson,
kristdemokraten Ebba Busch
och liberalen Simona Mohamsson
styr i regeringen.

Deras partier
samarbetar med
Sverigedemokraterna
och ledaren Jimmie Åkesson.

Partierna är överens om
att samarbeta också efter valet.
Det säger Ulf Kristersson.

Men de har inte bestämt
hur samarbetet ska bli
om de vinner valet.

Det är känt sedan tidigare
att partierna tycker olika
om vilka som ska vara med
i regeringen.

Sverigedemokraterna har sagt
att de måste vara med i regeringen.
Liberalerna har sagt att
Sverigedemokraterna inte får det.

Ulf Kristersson säger
att han tror att de
kan komma överens.

– Vi tror att vi
känner varandra så väl
att vi kommer att lösa det,
säger Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT

9 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    9 december, 2025 kl. 16:47

    BRA! Dialog är viktigt!!!🙂💛💙

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    9 december, 2025 kl. 17:30

    Så falska allihop 🤡🤡🤡 pajasar 😡ett spel för galleriet,Hej svejs schå trevligt,är det bara jag som ser igenom spelet!!!!

    Svara
  3. Liza skriver:
    9 december, 2025 kl. 17:46

    Jättebra att dom kan samarbeta, det är jätte viktigt.

    Svara
  4. 🧟 skriver:
    9 december, 2025 kl. 17:50

    Kom på något eget, istället för å ta mitt namn och mina ord,kryp tillbaka under din plats

    Svara
  5. Kajsa skriver:
    9 december, 2025 kl. 17:51

    Inga rasister på mina gator!!!!

    Svara
  6. ,, skriver:
    9 december, 2025 kl. 17:58

    Våra politiker måste samarbeta med varandra.

    Svara
  7. Hallåa skriver:
    9 december, 2025 kl. 18:17

    Dina politiker ” . Absolut vill och kommer aldrig samarbeta med nazister,det får stå för dig!!! Punkt slut!!!

    Svara
  8. . skriver:
    9 december, 2025 kl. 18:44

    jag tror att dom kommer på en bra lösning..jag kommer att rösta på Ulf Kristersson nästa val🤗🤗🤩😘jag vill inte ha sossar i makten.

    Svara
  9. Liza 🥀 skriver:
    9 december, 2025 kl. 19:02

    Jag röstar på rött,vill ha ett samhälle som tänker på alla människor, inte bara dom rikaste 🥀vi behöver ett socialistiskt samhälle för arbetare, barnfamiljer,sjuka och gamla, invandrare. Ett samhälle för ” vanligt folk🫶

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar