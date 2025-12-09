Ledarna träffades i Strängnäs

Ledarna för partierna

som styr Sverige

har haft möte.

De har träffats hemma hos

statsminister Ulf Kristersson

i Strängnäs.

Ledarna pratade om hur de

ska jobba inför valet nästa år.

Moderaten Ulf Kristersson,

kristdemokraten Ebba Busch

och liberalen Simona Mohamsson

styr i regeringen.

Deras partier

samarbetar med

Sverigedemokraterna

och ledaren Jimmie Åkesson.

Partierna är överens om

att samarbeta också efter valet.

Det säger Ulf Kristersson.

Men de har inte bestämt

hur samarbetet ska bli

om de vinner valet.

Det är känt sedan tidigare

att partierna tycker olika

om vilka som ska vara med

i regeringen.

Sverigedemokraterna har sagt

att de måste vara med i regeringen.

Liberalerna har sagt att

Sverigedemokraterna inte får det.

Ulf Kristersson säger

att han tror att de

kan komma överens.

– Vi tror att vi

känner varandra så väl

att vi kommer att lösa det,

säger Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT