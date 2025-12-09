Alla Väljare
Statsminister Ulf Kristersson med Simona Mohamsson, Jimmie Åkesson och Ebba Busch. Foto: Christine Olsson/TT
Ledarna träffades i Strängnäs
Ledarna för partierna
som styr Sverige
har haft möte.
De har träffats hemma hos
statsminister Ulf Kristersson
i Strängnäs.
Ledarna pratade om hur de
ska jobba inför valet nästa år.
Moderaten Ulf Kristersson,
kristdemokraten Ebba Busch
och liberalen Simona Mohamsson
styr i regeringen.
Deras partier
samarbetar med
Sverigedemokraterna
och ledaren Jimmie Åkesson.
Partierna är överens om
att samarbeta också efter valet.
Det säger Ulf Kristersson.
Men de har inte bestämt
hur samarbetet ska bli
om de vinner valet.
Det är känt sedan tidigare
att partierna tycker olika
om vilka som ska vara med
i regeringen.
Sverigedemokraterna har sagt
att de måste vara med i regeringen.
Liberalerna har sagt att
Sverigedemokraterna inte får det.
Ulf Kristersson säger
att han tror att de
kan komma överens.
– Vi tror att vi
känner varandra så väl
att vi kommer att lösa det,
säger Ulf Kristersson.
8 SIDOR/TT
9 december 2025
BRA! Dialog är viktigt!!!🙂💛💙
Så falska allihop 🤡🤡🤡 pajasar 😡ett spel för galleriet,Hej svejs schå trevligt,är det bara jag som ser igenom spelet!!!!
Jättebra att dom kan samarbeta, det är jätte viktigt.
Kom på något eget, istället för å ta mitt namn och mina ord,kryp tillbaka under din plats
Inga rasister på mina gator!!!!
Våra politiker måste samarbeta med varandra.
Dina politiker ” . Absolut vill och kommer aldrig samarbeta med nazister,det får stå för dig!!! Punkt slut!!!
jag tror att dom kommer på en bra lösning..jag kommer att rösta på Ulf Kristersson nästa val🤗🤗🤩😘jag vill inte ha sossar i makten.
Jag röstar på rött,vill ha ett samhälle som tänker på alla människor, inte bara dom rikaste 🥀vi behöver ett socialistiskt samhälle för arbetare, barnfamiljer,sjuka och gamla, invandrare. Ett samhälle för ” vanligt folk🫶