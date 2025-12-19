Alla Väljare
Nadim Ghazale och Alexandra Pascalidou är författare. Foton: Jonas Ekströmer/TT och Claudio Bresciani/TT
Parti vill stoppa författare
Sverigedemokraterna
i kommunen Lilla Edet
vill stoppa biblioteket
att bjuda in två författare.
Det är författarna
Nadim Ghazale
och Alexandra Pascalidou.
De skriver och pratar om
våld, brott och rasism.
Sverigedemokraterna tycker
att kommunen inte ska bjuda in
och betala politiska författare
när det snart är val i Sverige.
Centerpartisten Julia Färjhage
är den viktigaste
politikern i Lilla Edet.
Hon tycker att
Sverigedemokraterna har fel.
– Politiker ska inte styra
vilka personer som får
komma till bibliotek,
skolor och kulturhus.
I Sverige får vi prata fritt,
vi har yttrandefrihet,
säger Julia Färjhage.
Flera organisationer
som arbetar med
rätten att skriva fritt
är också kritiska till
Sverigedemokraterna
i Lilla Edet.
Sveriges författarförbund
tycker att Sveriges
minister för kultur,
Parisa Liljestrand,
måste säga till
Sverigedemokraterna
att de gör fel.
8 SIDOR/TT
Lilla Edet
- Lilla Edet är en kommun
i Västra Götalands län.
Där bor ungefär
14 tusen människor.
- Sverigedemokraterna
är kommunens största parti.
De fick ungefär 31 procent
av rösterna i förra valet.
- Men det är inte
Sverigedemokraterna
som bestämmer i kommunen.
- Det är partierna
Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Moderaterna
och Vänsterpartiet som
bestämmer tillsammans.
19 december 2025