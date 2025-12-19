Parti vill stoppa författare

Sverigedemokraterna

i kommunen Lilla Edet

vill stoppa biblioteket

att bjuda in två författare.

Det är författarna

Nadim Ghazale

och Alexandra Pascalidou.

De skriver och pratar om

våld, brott och rasism.

Sverigedemokraterna tycker

att kommunen inte ska bjuda in

och betala politiska författare

när det snart är val i Sverige.

Centerpartisten Julia Färjhage

är den viktigaste

politikern i Lilla Edet.

Hon tycker att

Sverigedemokraterna har fel.

– Politiker ska inte styra

vilka personer som får

komma till bibliotek,

skolor och kulturhus.

I Sverige får vi prata fritt,

vi har yttrandefrihet,

säger Julia Färjhage.

Flera organisationer

som arbetar med

rätten att skriva fritt

är också kritiska till

Sverigedemokraterna

i Lilla Edet.

Sveriges författarförbund

tycker att Sveriges

minister för kultur,

Parisa Liljestrand,

måste säga till

Sverigedemokraterna

att de gör fel.

8 SIDOR/TT