Alla Väljare

Två bilder. Han har svart lockigt hår. Hon har långt brunt hår.

Nadim Ghazale och Alexandra Pascalidou är författare. Foton: Jonas Ekströmer/TT och Claudio Bresciani/TT

Parti vill stoppa författare

Sverigedemokraterna
i kommunen Lilla Edet
vill stoppa biblioteket
att bjuda in två författare.

Det är författarna
Nadim Ghazale
och Alexandra Pascalidou.
De skriver och pratar om
våld, brott och rasism.

Sverigedemokraterna tycker
att kommunen inte ska bjuda in
och betala politiska författare
när det snart är val i Sverige.

Centerpartisten Julia Färjhage
är den viktigaste
politikern i Lilla Edet.
Hon tycker att
Sverigedemokraterna har fel.

– Politiker ska inte styra
vilka personer som får
komma till bibliotek,
skolor och kulturhus.
I Sverige får vi prata fritt,
vi har yttrandefrihet,
säger Julia Färjhage.

Flera organisationer
som arbetar med
rätten att skriva fritt
är också kritiska till
Sverigedemokraterna
i Lilla Edet.

Sveriges författarförbund
tycker att Sveriges
minister för kultur,
Parisa Liljestrand,
måste säga till
Sverigedemokraterna
att de gör fel.

8 SIDOR/TT

Lilla Edet

  • Lilla Edet är en kommun
    i Västra Götalands län.
    Där bor ungefär
    14 tusen människor.
  • Sverigedemokraterna
    är kommunens största parti.
    De fick ungefär 31 procent
    av rösterna i förra valet.
  • Men det är inte
    Sverigedemokraterna
    som bestämmer i kommunen.
  • Det är partierna
    Socialdemokraterna,
    Centerpartiet, Moderaterna
    och Vänsterpartiet som
    bestämmer tillsammans.

19 december 2025

