Sverige slutar ge pengar

Sverige hjälper många länder
i världen med pengar, bistånd.
Men nästa år ska Sverige
sluta ge hjälp
till fem fattiga länder.
Fyra av länderna ligger i Afrika,
ett ligger i Sydamerika.

Det är länderna

  • Bolivia
  • Liberia
  • Moçambique
  • Tanzania
  • Zimbabwe.

Det säger Sveriges minister
för bistånd Benjamin Dousa.

Sverige ska också stänga
sina kontor
i flera av länderna.

Nästa år ska Sverige
minska hjälpen med pengar
från 56 miljarder kronor
till 53 miljarder kronor.

Samtidigt ska hjälpen
till Ukraina öka med
10 miljarder kronor nästa år.
Det gör att Ukraina
får ungefär 20 procent
av Sveriges hjälp med pengar.

5 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
14 kommentarer
  1. . skriver:
    5 december, 2025 kl. 14:55

    bra beslut. vi måste hjälpa Ukraina så mycket vi bara kan.

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    5 december, 2025 kl. 15:09

    HM!😔

    Svara
  3. Dani skriver:
    5 december, 2025 kl. 15:20

    Bolivia är inte i Afrika

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      5 december, 2025 kl. 15:26

      Hej Dani!

      Det har du alldeles rätt i.
      Tack för att du såg det.
      Vi ändrar.

      Hälsningar från 8 Sidor

  4. .,, skriver:
    5 december, 2025 kl. 15:22

    varför ska Sverige ösa pengar? det har vi gjort tillräckligt länge. nu får sverige se sig om sitt eget land. finns andra länder som kan ställa upp och hjälpa dessa fattiga människor.

    Svara
  5. Vinne skriver:
    5 december, 2025 kl. 16:04

    Varför har Sverige gett pengar och har kontor i andra länder? Just i Afrika? Bra Sverige mot Ukraina. Vet ni det, 8 sidor?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      5 december, 2025 kl. 16:10

      Hej Vinne!

      Sverige ger pengar till många
      fattiga länder i världen.
      Inte bara länder i Afrika.
      Så har det varit länge.
      Det kallas bistånd.

      Sverige har kontor i ungefär
      hälften av världens länder.
      Så har det varit länge.
      Kontoren heter ambassader eller konsulat.

      Hälsningar från 8 Sidor

  6. Vakna skriver:
    5 december, 2025 kl. 17:24

    Västvärlden med USA och Israel i spetsen är nutidens onda makt. Alla som inte ser det är antingen propaganda hjärntvätta eller innerligt onda själva.

    Svara
  7. Staffan Anderstig skriver:
    5 december, 2025 kl. 17:51

    Sverige går på tvärs med den multipolära ordning gen som är i vardande ställer sig på kolonialmakternas sida göder den korrupta zelendsky med usa/,EU vid sin sida

    Svara
  8. Rigmor schäfer skriver:
    5 december, 2025 kl. 18:54

    Jätte bra att hjälpa ukrainska folket önskar man kunde göra mer

    Svara
  9. Rigmor schäfer skriver:
    5 december, 2025 kl. 18:58

    Bra att inte hjälpa dessa länder som bara går till annat än dom skall ha det till jätte bra

    Svara
  10. Tina skriver:
    5 december, 2025 kl. 19:10

    Märkligt att vi ge pengar ، och svenskarna , som arbetslösa, pensionär har det dålig.
    Mvh

    Svara
  11. Vakna skriver:
    5 december, 2025 kl. 19:45

    Allt bistånd ska avvecklas. Nu kan de rika arabländerna ta över och börja skicka bistånd till världens länder. De hjälper aldrig andra länder. Det enda de gör är att hjälpa terroristerna i världen med vapen, så att ännu fler länder blir muslimska.
    Samtidigt som de utplånar alla icke muslimer. Hatet mot oss otrogna är enormt.

    Svara
  12. Babe skriver:
    5 december, 2025 kl. 20:02

    Sluta ge pengar till andra länder och särkilt till Ukraina. Det är dags att ta hand om eget folk. Höj lönerna för de som jobbar inom vården och skolan.

    Svara
