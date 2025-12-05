Sverige slutar ge pengar

Sverige hjälper många länder

i världen med pengar, bistånd.

Men nästa år ska Sverige

sluta ge hjälp

till fem fattiga länder.

Fyra av länderna ligger i Afrika,

ett ligger i Sydamerika.

Det är länderna

Bolivia

Liberia

Moçambique

Tanzania

Zimbabwe.

Det säger Sveriges minister

för bistånd Benjamin Dousa.

Sverige ska också stänga

sina kontor

i flera av länderna.

Nästa år ska Sverige

minska hjälpen med pengar

från 56 miljarder kronor

till 53 miljarder kronor.

Samtidigt ska hjälpen

till Ukraina öka med

10 miljarder kronor nästa år.

Det gör att Ukraina

får ungefär 20 procent

av Sveriges hjälp med pengar.

