Sverige ska sluta ge pengar till Liberia. Foto: Annie Risemberg/AP/TT
Ministern Benjamin Dousa i regeringen. Foto: Lars Schröder/TT
Sverige slutar ge pengar
Sverige hjälper många länder
i världen med pengar, bistånd.
Men nästa år ska Sverige
sluta ge hjälp
till fem fattiga länder.
Fyra av länderna ligger i Afrika,
ett ligger i Sydamerika.
Det är länderna
- Bolivia
- Liberia
- Moçambique
- Tanzania
- Zimbabwe.
Det säger Sveriges minister
för bistånd Benjamin Dousa.
Sverige ska också stänga
sina kontor
i flera av länderna.
Nästa år ska Sverige
minska hjälpen med pengar
från 56 miljarder kronor
till 53 miljarder kronor.
Samtidigt ska hjälpen
till Ukraina öka med
10 miljarder kronor nästa år.
Det gör att Ukraina
får ungefär 20 procent
av Sveriges hjälp med pengar.
8 SIDOR/TT
5 december 2025
bra beslut. vi måste hjälpa Ukraina så mycket vi bara kan.
HM!😔
Bolivia är inte i Afrika
Hej Dani!
Det har du alldeles rätt i.
Tack för att du såg det.
Vi ändrar.
Hälsningar från 8 Sidor
varför ska Sverige ösa pengar? det har vi gjort tillräckligt länge. nu får sverige se sig om sitt eget land. finns andra länder som kan ställa upp och hjälpa dessa fattiga människor.
Varför har Sverige gett pengar och har kontor i andra länder? Just i Afrika? Bra Sverige mot Ukraina. Vet ni det, 8 sidor?
Hej Vinne!
Sverige ger pengar till många
fattiga länder i världen.
Inte bara länder i Afrika.
Så har det varit länge.
Det kallas bistånd.
Sverige har kontor i ungefär
hälften av världens länder.
Så har det varit länge.
Kontoren heter ambassader eller konsulat.
Hälsningar från 8 Sidor
Västvärlden med USA och Israel i spetsen är nutidens onda makt. Alla som inte ser det är antingen propaganda hjärntvätta eller innerligt onda själva.
Sverige går på tvärs med den multipolära ordning gen som är i vardande ställer sig på kolonialmakternas sida göder den korrupta zelendsky med usa/,EU vid sin sida
Jätte bra att hjälpa ukrainska folket önskar man kunde göra mer
Bra att inte hjälpa dessa länder som bara går till annat än dom skall ha det till jätte bra
Märkligt att vi ge pengar ، och svenskarna , som arbetslösa, pensionär har det dålig.
Mvh
Allt bistånd ska avvecklas. Nu kan de rika arabländerna ta över och börja skicka bistånd till världens länder. De hjälper aldrig andra länder. Det enda de gör är att hjälpa terroristerna i världen med vapen, så att ännu fler länder blir muslimska.
Samtidigt som de utplånar alla icke muslimer. Hatet mot oss otrogna är enormt.
Sluta ge pengar till andra länder och särkilt till Ukraina. Det är dags att ta hand om eget folk. Höj lönerna för de som jobbar inom vården och skolan.