Alla Väljare
Gunnar Strömmer är minister i regeringen. Foto: TT
Dubbla straff för gäng
Sverige har problem
med skjutningar
och sprängningar.
Många av brotten
har med gäng med
brottslingar att göra.
Nu vill regeringen
ha hårdare straff för
personer i gäng.
De vill ha dubbla straff för brott
som har med gäng att göra.
Det betyder att
en person i ett gäng
kan dömas till åtta år
i fängelse för ett brott
som annars ger fyra år i fängelse.
Förslaget gäller
allt från sprängningar,
skjutningar,
brott med droger
och brott mot samhället.
Samtidigt vill
regeringen höja straffen
för 50 allvarliga andra brott.
– Vi vill att brottslingar
ska vara inlåsta så att
vanliga människor
vågar vara ute.
Det säger Gunnar Strömmer
som är regeringens
minister för lagar.
Förslagen kan bli
lag redan i sommar.
Regeringen får stöd
av partiet Sverigedemokraterna.
I regeringen finns tre partier.
Det är Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
8 SIDOR/TT
16 januari 2026
varför dom är människor samma som oss dom är ingen djur
Jättebra förslag
Håller fullständigt med, hade den tanken i många år när de ska lägga till det. De kriminella får mer och högre straff än oss civila som inte har något med brotten att göra.Jag har varit typ lite nervös att vara ute själv plus jag har ändå inget jag kan göra ute själv eftersom de mesta ligger andra sidan Malmö än där jag bor eller utanför Malmö.
dubbla straff!!! Ta trippel istället 🤌
Till J – Då är det väl om någon var 20 års fängelse, så får man med trippel med 80 års fängelse. Eller om man är över 40 då är det redan livstids fängelse.
Mycket snack i liten verkstad det märks att det närmar sig val
Det är konstigt att m,sd,l,kd har suttit i 4 år och det har inte hänt ett skit
Gunnar strömmen vilket skämt
Sparka honom