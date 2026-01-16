Dubbla straff för gäng

Sverige har problem

med skjutningar

och sprängningar.

Många av brotten

har med gäng med

brottslingar att göra.

Nu vill regeringen

ha hårdare straff för

personer i gäng.

De vill ha dubbla straff för brott

som har med gäng att göra.

Det betyder att

en person i ett gäng

kan dömas till åtta år

i fängelse för ett brott

som annars ger fyra år i fängelse.

Förslaget gäller

allt från sprängningar,

skjutningar,

brott med droger

och brott mot samhället.

Samtidigt vill

regeringen höja straffen

för 50 allvarliga andra brott.

– Vi vill att brottslingar

ska vara inlåsta så att

vanliga människor

vågar vara ute.

Det säger Gunnar Strömmer

som är regeringens

minister för lagar.

Förslagen kan bli

lag redan i sommar.

Regeringen får stöd

av partiet Sverigedemokraterna.

I regeringen finns tre partier.

Det är Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

8 SIDOR/TT