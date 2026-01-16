Alla Väljare

Gunnar Strömmer står på en scen och pratar i en mikrofon. Det är en träff med journalister.

Gunnar Strömmer är minister i regeringen. Foto: TT

Dubbla straff för gäng

Sverige har problem
med skjutningar
och sprängningar.
Många av brotten
har med gäng med
brottslingar att göra.

Nu vill regeringen
ha hårdare straff för
personer i gäng.
De vill ha dubbla straff för brott
som har med gäng att göra.

Det betyder att
en person i ett gäng
kan dömas till åtta år
i fängelse för ett brott
som annars ger fyra år i fängelse.

Förslaget gäller
allt från sprängningar,
skjutningar,
brott med droger
och brott mot samhället.

Samtidigt vill
regeringen höja straffen
för 50 allvarliga andra brott.

– Vi vill att brottslingar
ska vara inlåsta så att
vanliga människor
vågar vara ute.

Det säger Gunnar Strömmer
som är regeringens
minister för lagar.

Förslagen kan bli
lag redan i sommar.
Regeringen får stöd
av partiet Sverigedemokraterna.

I regeringen finns tre partier.
Det är Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.

8 SIDOR/TT

16 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. o block skriver:
    16 januari, 2026 kl. 10:30

    varför dom är människor samma som oss dom är ingen djur

    Svara
  2. V skriver:
    16 januari, 2026 kl. 11:02

    Jättebra förslag

    Svara
  3. Vinne skriver:
    16 januari, 2026 kl. 12:27

    Håller fullständigt med, hade den tanken i många år när de ska lägga till det. De kriminella får mer och högre straff än oss civila som inte har något med brotten att göra.Jag har varit typ lite nervös att vara ute själv plus jag har ändå inget jag kan göra ute själv eftersom de mesta ligger andra sidan Malmö än där jag bor eller utanför Malmö.

    Svara
  4. J skriver:
    16 januari, 2026 kl. 12:46

    dubbla straff!!! Ta trippel istället 🤌

    Svara
  5. Vinne skriver:
    16 januari, 2026 kl. 12:56

    Till J – Då är det väl om någon var 20 års fängelse, så får man med trippel med 80 års fängelse. Eller om man är över 40 då är det redan livstids fängelse.

    Svara
  6. Svenne skriver:
    16 januari, 2026 kl. 14:45

    Mycket snack i liten verkstad det märks att det närmar sig val

    Svara
  7. Id skriver:
    16 januari, 2026 kl. 14:47

    Det är konstigt att m,sd,l,kd har suttit i 4 år och det har inte hänt ett skit

    Svara
  8. Id skriver:
    16 januari, 2026 kl. 14:48

    Gunnar strömmen vilket skämt

    Svara
  9. Inshallah skriver:
    16 januari, 2026 kl. 14:49

    Sparka honom

    Svara
