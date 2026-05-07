Politiker har med gäng att göra

Över 300 politiker i Sverige

har med gäng med

brottslingar att göra.

Det visar en ny rapport.

Det handlar om politiker

som jobbar i kommuner

och regioner.

Folk har kunnat rösta

på många av dem i val.

– Jag är förvånad

över att de är så många.

Det säger Fredrik Rosengren

till tidningen

Svenska Dagbladet.

Han är chef för

myndigheten Kronofogden.

Av de 300 politikerna

jobbar ungefär 70

med politik i dag.

De andra har

gjort det tidigare.

Det är inte känt

om de är misstänkta

för brott.

Rapporten säger inte

vad politikerna heter

eller vilka partier

de kommer från.

Ungefär 50 tusen personer

är med i gäng med

brottslingar i Sverige.

Det säger poliserna.

Då räknar poliserna

både de som gör brott

och de som hjälper gängen.

Rapporten om politikerna

kommer från gruppen

Sverige mot organiserad

brottslighet.

8 SIDOR/TT