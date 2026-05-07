Poliser jobbar efter en skjutning i Vårby förra året. Foto: Anders Wiklund/TT
Politiker har med gäng att göra
Över 300 politiker i Sverige
har med gäng med
brottslingar att göra.
Det visar en ny rapport.
Det handlar om politiker
som jobbar i kommuner
och regioner.
Folk har kunnat rösta
på många av dem i val.
– Jag är förvånad
över att de är så många.
Det säger Fredrik Rosengren
till tidningen
Svenska Dagbladet.
Han är chef för
myndigheten Kronofogden.
Av de 300 politikerna
jobbar ungefär 70
med politik i dag.
De andra har
gjort det tidigare.
Det är inte känt
om de är misstänkta
för brott.
Rapporten säger inte
vad politikerna heter
eller vilka partier
de kommer från.
Ungefär 50 tusen personer
är med i gäng med
brottslingar i Sverige.
Det säger poliserna.
Då räknar poliserna
både de som gör brott
och de som hjälper gängen.
Rapporten om politikerna
kommer från gruppen
Sverige mot organiserad
brottslighet.
8 SIDOR/TT
7 maj 2026
bra att komma dom på spåren.dåligt beteende.
KATASTROF!!!