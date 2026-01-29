Politiker i Staffanstorp frias

Det har varit en rättegång

mot sex politiker

i kommunen Staffanstorp.

Politikerna var misstänkta

för brottet grovt tjänstefel.

Men domstolen friar politikerna.

År 2022 bestämde

myndigheten Migrationsverket

att Staffanstorp skulle ta emot

fyra flyktingar från landet Syrien.

Den viktigaste politikern i kommunen

Christian Sonesson

från partiet Moderaterna

sa att kommunen

ska säga nej till flyktingarna.

De behövde i stället ha plats

för flyktingar från landet Ukraina.

Det slutade med att en annan kommun

fick ta emot de syriska flyktingarna.

I höstas bestämde en åklagare

att det skulle bli en rättegång

mot politikerna.

Politkerna kom från partierna

Moderaterna, Sverigedemokraterna

och Centerpartiet.

De har hela tiden sagt

att de är oskyldiga.

Nu ger domstolen dem rätt.

Det politikerna gjorde

var inte tjänstefel,

säger domstolen.

Kommunen har tidigare blivit dömd

för brottet diskriminering.

Familjen från Syrien

blev sämre behandlad

på grund av var de kom ifrån,

sa domstolen då.

