Christian Sonesson är politikernas ledare i Staffanstorp. Han är med i partiet Moderaterna. Foto: Johan Nilsson/TT
Politiker i Staffanstorp frias
Det har varit en rättegång
mot sex politiker
i kommunen Staffanstorp.
Politikerna var misstänkta
för brottet grovt tjänstefel.
Men domstolen friar politikerna.
År 2022 bestämde
myndigheten Migrationsverket
att Staffanstorp skulle ta emot
fyra flyktingar från landet Syrien.
Den viktigaste politikern i kommunen
Christian Sonesson
från partiet Moderaterna
sa att kommunen
ska säga nej till flyktingarna.
De behövde i stället ha plats
för flyktingar från landet Ukraina.
Det slutade med att en annan kommun
fick ta emot de syriska flyktingarna.
I höstas bestämde en åklagare
att det skulle bli en rättegång
mot politikerna.
Politkerna kom från partierna
Moderaterna, Sverigedemokraterna
och Centerpartiet.
De har hela tiden sagt
att de är oskyldiga.
Nu ger domstolen dem rätt.
Det politikerna gjorde
var inte tjänstefel,
säger domstolen.
Kommunen har tidigare blivit dömd
för brottet diskriminering.
Familjen från Syrien
blev sämre behandlad
på grund av var de kom ifrån,
sa domstolen då.
29 januari 2026
