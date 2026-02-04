Han tror inte Åkesson kan leda

I september är det val i Sverige.

Nu pratar många om vem

som kan leda Sverige efter valet.

I dag är det tre partier

som styr i regeringen.

Moderaterna Kristdemokraterna Liberalerna.

Regeringen samarbetar med

partiet Sverigedemokraterna, SD.

Just nu är SD

Sveriges näst största parti.

SD vill fortsätta samarbeta

med de andra partierna.

Det säger SDs ledare Jimmie Åkesson.

De kan också rösta ja till

att ha Moderaternas ledare

Ulf Kristersson som statsminister.

Men de säger bara ja

om de får vara med

och styra i regeringen.

Det säger Jimmie Åkesson.

Det har partiet Liberalerna

sagt nej till.

Samtidigt säger Åkesson

att han är redo

att bli statsminister

om samarbetet med de andra partierna

inte längre fungerar.

Men det kommer inte att hända.

Det säger statsministern Ulf Kristersson.

Kristersson tror inte

att Jimmie Åkesson kan bli ledare.

Det är för få partier som kommer

att rösta ja till det, säger Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT