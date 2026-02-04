Alla Väljare
Sveriges statsminister Ulf Kristersson från partiet Moderaterna. Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson. Foton: Magnus Lejhall/TT och Pontus Lundahl/TT
Han tror inte Åkesson kan leda
I september är det val i Sverige.
Nu pratar många om vem
som kan leda Sverige efter valet.
I dag är det tre partier
som styr i regeringen.
- Moderaterna
- Kristdemokraterna
- Liberalerna.
Regeringen samarbetar med
partiet Sverigedemokraterna, SD.
Just nu är SD
Sveriges näst största parti.
SD vill fortsätta samarbeta
med de andra partierna.
Det säger SDs ledare Jimmie Åkesson.
De kan också rösta ja till
att ha Moderaternas ledare
Ulf Kristersson som statsminister.
Men de säger bara ja
om de får vara med
och styra i regeringen.
Det säger Jimmie Åkesson.
Det har partiet Liberalerna
sagt nej till.
Samtidigt säger Åkesson
att han är redo
att bli statsminister
om samarbetet med de andra partierna
inte längre fungerar.
Men det kommer inte att hända.
Det säger statsministern Ulf Kristersson.
Kristersson tror inte
att Jimmie Åkesson kan bli ledare.
Det är för få partier som kommer
att rösta ja till det, säger Ulf Kristersson.
8 SIDOR/TT
Regeringens samarbete
- Tre partier styr i regeringen.
Det är Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
- De tre partierna
samarbetar med partiet
Sverigedemokraterna, SD.
- Samarbetet är viktigt.
Det gör att partierna
kan rösta ja till ändringar
i Sveriges lagar
och vad de ska använda
Sveriges pengar till.
- Efter valet vill SD
vara med i regeringen.
4 februari 2026
jag har inget förtroende för dessa partier. jag vet inte vem jag skall rösta på i kommande val.
HM- Jimmie är uppriktigt-men att leda behövs mer-han försöker bygga homogen samhälle…
Den viktigaste frågan är ju klimatet, och där är ju Tidö laget erbarmligt dåliga . Så nej till samtliga höger nissar . Mvh Mikael Pettersson Tidaholm
Jag tror att du överdriver gällande klimatet. Tycker det verkar bra jag.
Så många lögner florerar i samhället. Gäller att använda magkänslan.