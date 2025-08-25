Alla Väljare
Den anställda glömde papperna på Arlanda flygplats. Foto: Anders Wiklund/TT
Hemliga papper på toalett
En anställd för
Sveriges regering
glömde hemliga papper.
En städare hittade dem
på en toalett
på flygplatsen Arlanda.
Det hände i november
år 2022.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter.
Det var efter statsminister
Ulf Kristerssons resa till Turkiet
som personen glömde papperen.
Ulf Kristersson hade pratat
med Turkiets ledare Erdogan
om gruppen Nato.
Sverige jobbade med
att få gå med i Nato.
Papperen handlade om det.
Regeringen säger att det inte
var ett hot mot Sveriges säkerhet
att någon annan kunde läsa papperen.
Därför gjorde regeringen ingen
anmälan till poliserna
om de glömda papperen.
Men Dagens Nyheter skriver
att det som stod
i papperen var hemligt.
Det kunde skada Sverige
om det blev känt.
Förra veckan var det
en rättegång mot
regeringens tidigare
expert på säkerhet
Henrik Landerholm.
Han glömde också
hemliga papper.
25 augusti 2025
