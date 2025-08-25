Hemliga papper på toalett

En anställd för

Sveriges regering

glömde hemliga papper.

En städare hittade dem

på en toalett

på flygplatsen Arlanda.

Det hände i november

år 2022.

Det skriver tidningen

Dagens Nyheter.

Det var efter statsminister

Ulf Kristerssons resa till Turkiet

som personen glömde papperen.

Ulf Kristersson hade pratat

med Turkiets ledare Erdogan

om gruppen Nato.

Sverige jobbade med

att få gå med i Nato.

Papperen handlade om det.

Regeringen säger att det inte

var ett hot mot Sveriges säkerhet

att någon annan kunde läsa papperen.

Därför gjorde regeringen ingen

anmälan till poliserna

om de glömda papperen.

Men Dagens Nyheter skriver

att det som stod

i papperen var hemligt.

Det kunde skada Sverige

om det blev känt.

Förra veckan var det

en rättegång mot

regeringens tidigare

expert på säkerhet

Henrik Landerholm.

Han glömde också

hemliga papper.

8 SIDOR/TT