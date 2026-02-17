Alla Väljare
Elisabeth Svantesson är minister i regeringen. Foto: Niklas Svahn/TT
Regeringen får kritik
Regeringen får kritik för
hur de använder Sveriges pengar.
Det säger experter
i en grupp som heter
Finanspolitiska rådet.
Regeringen sänker skatterna.
Då får regeringen
och svenska staten
mindre pengar.
Samtidigt lånar regeringen
mycket pengar
för att göra olika saker.
Det tycker experterna är dåligt.
Regeringen har själv sagt
att de extra pengar
som Sverige brukar ha
är slut för flera år framåt.
Men ministern
Elisabeth Svantesson
tycker ändå att regeringen
har gjort rätt.
Svantesson säger
att regeringen hjälper
det svenska folket
när de sänker skatterna.
Hon säger också
att deras politik
gör att det kommer bli
bättre ekonomi i Sverige.
Det här är regeringen
- Sedan valet år 2022
är det här Sveriges regering:
- Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
- De jobbar ihop med
Sverigedemokraterna.
- Hösten år 2026
är det nytt val i Sverige.
17 februari 2026
