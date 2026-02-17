Regeringen får kritik för

hur de använder Sveriges pengar.

Det säger experter

i en grupp som heter

Finanspolitiska rådet.

Regeringen sänker skatterna.

Då får regeringen

och svenska staten

mindre pengar.

Samtidigt lånar regeringen

mycket pengar

för att göra olika saker.

Det tycker experterna är dåligt.

Regeringen har själv sagt

att de extra pengar

som Sverige brukar ha

är slut för flera år framåt.

Men ministern

Elisabeth Svantesson

tycker ändå att regeringen

har gjort rätt.

Svantesson säger

att regeringen hjälper

det svenska folket

när de sänker skatterna.

Hon säger också

att deras politik

gör att det kommer bli

bättre ekonomi i Sverige.

8 SIDOR/TT